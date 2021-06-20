NBA play-off turuna tek maçla devam edildi. Nets, konferans yarı final serisi 7. maçında Barclays Center'da Bucks'ı ağırladı.

Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşma boyunca skorda 20 defa üstünlük el değiştirdi, 10 kez de eşitlik sağlandı.

Nets'in yıldızı Kevin Durant, bitime bir saniye kala zor pozisyonda attığı basketle maçı uzatmaya taşıdı. Yaklaşık 3,5 dakika sayı üretilemeyen uzatma periyodu sonunda rakibine üstünlük sağlayan Bucks, adını konferans finaline yazdırdı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 40 sayı, 13 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Antetokounmpo, Elgin Baylor, Jerry West, Charles Barkley ve Tim Duncan'dan sonra NBA play-off turu 7. maçında en az 40 sayı, 10 ribaunt istatistikleri yakalayan 5. oyuncu oldu. Konuk takımda Khris Middleton 23 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma, Brook Lopez ise 19 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.

Ev sahibi ekipte müsabakanın tamamında forma giyen Durant, 48 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti. Durant, NBA play-off turları tarihinde 7. maçta en fazla sayı üreten oyuncu olmayı başardı. James Harden 22 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, Blake Griffin 17 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı finalinde Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks (3-3) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

KAYNAK: AA

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