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Milwaukee Bucks'tan Eric Bledsoe'ye 70 milyon dolar

NBA HABERLERİ  | 05.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

NBA ekibi Milwaukee Bucks, Eric Bledsoe'nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.

Milwaukee Bucks'tan Eric Bledsoe'ye 70 milyon dolar

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Milwaukee Bucks'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Bledsoe ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, Bledsoe'nun 4 yıllık sözleşme karşılığında 70 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Los Angeles Clippers ve Phoenix Suns'ta oynadıktan sonra 2017'de Bucks'a transfer olan Bledsoe, NBA kariyerinde şu ana kadar 14 sayı, 4,8 asist, 3,9 ribaunt ve 1,5 top çalma ortalamaları yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
eric bledsoe milwaukee bucks

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