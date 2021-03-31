MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Milyarder sevgilisinden ayrılan Rebel Wilson peş peşe çıplak poz paylaştı

Milyarder sevgilisinden ayrılan Rebel Wilson peş peşe çıplak poz paylaştı

31.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı aktris Rebel Wilson, bir süredir verdiği kilolarla gündeme geliyordu. Milyarder sevgilisi Jacob Busch'tan ayrılan oyuncu, Instagram’dan çırılçıplak güneşlendiği fotoğraflarını paylaştı.

Milyarder sevgilisinden ayrılan Rebel Wilson peş peşe çıplak poz paylaştı

Rol aldığı komedi yapımlarıyla hafızalara kazınan Avustralyalı oyuncu Rebel Wilson, şu sıralar işinden çok özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Azimli bir şekilde kilo vererek görünümünü değiştiren oyuncu sonrasında ise milyarder sevgilisi Jacob Busch'tan ayrılarak gündeme geldi.

2019 yılında Isn't It Romantic, The Hustle, Jojo Rabbit ve Cats filmlerinde rol alan oyuncu, koronavirüs tedbirlerinin gevşetildiği İngiltere’ye geçti.

Havanın ısınmasını fırsat bilen oyuncu güneşlenmek için kendini balkona attı.

a

Çırılçıplak güneşlendiği anlardan iki fotoğraf birden paylaşan Rebel Wilson, fotoğraflara şu notu ekledi:

"Londra'da güneş çıktığında hemen çıplak güneşlenmeye atlarım."

b

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Kapak kızı oldu: 'Büyüdüm'Kapak kızı oldu: 'Büyüdüm'
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Diğer Haberler

Harvard Üniversitesi'ni kazanan başarılı oyuncu Ece Hakim'den gururlandıran paylaşım

Harvard Üniversitesi'ni kazanan genç oyuncudan gururlandıran paylaşım

Belkıs Özener kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Belkıs Özener biyografisi...

Belkıs Özener kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İsmail Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

İsmail Özkan kimdir?

Nazlı Eker'den Emre Altuğ cevabı! Birlikteler mi?

Nazlı Eker'den Emre Altuğ cevabı! Birlikteler mi?

Masumiyet dizisinin Ela’sı İlayda Alişan kapak kızı oldu

Kapak kızı oldu: 'Büyüdüm'

Çocuğunun kıyafetlerini yama yaptıran Gönül Yılman Saygan'dan eleştirilere yanıt: Utanmıyorum!

Çocuğunun kıyafetlerini yamalamıştı! Eleştirenlere böyle cevap verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.