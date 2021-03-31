Milyarder sevgilisinden ayrılan Rebel Wilson peş peşe çıplak poz paylaştı

Rol aldığı komedi yapımlarıyla hafızalara kazınan Avustralyalı oyuncu Rebel Wilson, şu sıralar işinden çok özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Azimli bir şekilde kilo vererek görünümünü değiştiren oyuncu sonrasında ise milyarder sevgilisi Jacob Busch'tan ayrılarak gündeme geldi.

2019 yılında Isn't It Romantic, The Hustle, Jojo Rabbit ve Cats filmlerinde rol alan oyuncu, koronavirüs tedbirlerinin gevşetildiği İngiltere’ye geçti.

Havanın ısınmasını fırsat bilen oyuncu güneşlenmek için kendini balkona attı.

Çırılçıplak güneşlendiği anlardan iki fotoğraf birden paylaşan Rebel Wilson, fotoğraflara şu notu ekledi:

"Londra'da güneş çıktığında hemen çıplak güneşlenmeye atlarım."





