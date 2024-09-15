Milyarder sevgilisinden ayrılan Tuba Ünsal gecelerde! File kazağın içine hiçbir şey giymedi...

Hintli milyarder Shirish Saraf ile aşk yaşayan Tuba Ünsal’ın ilişkisi uzun sürmedi. Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu ayrılık iddiaları sonrası şimdi de tarzıyla dikkat çekti.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde 'Mara Hatun' karakterini canlandıran Tuba Ünsal, önceki akşam Bebek'de objektiflere yansıdı.

Yanında bir arkadaşı olan Tuba Ünsal, "Beyefendi de basın mensubu, bir derginin yayın yönetmeni. Şimdilerde bir dergi çekimimiz olacak, o yüzden bir sohbet gerçekleştirdik. Çok yakın arkadaşım aynı zamanda" dedi.

BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI

Yoğun geçen sezonunun ardından yaz tatilinde enerji depolayan 42 yaşındaki oyuncu, "Setimiz başladı, yaz güzeldi" açıklamasını yaptıktan sonra aracına bindi.



Tuba Ünsal'ın açıklamalarından ziyade iddialı tarzı dikkat çekti. File kazağının içine sütyen dahi giymeyen oyuncuya bir bakan bir daha baktı.

Göğüslerinin görülmesini pek de umursamayan oyuncunun o hali sosyal medyada da gündeme geldi. (Milliyet)