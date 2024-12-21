Milyarder sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Tuba Ünsal aradığı aşkı ünlü şefte buldu! Böyle görüldüler

Tövbeler Tövbesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Aşk 101, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Tuba Ünsal özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Yaz aylarında Hintli milyarder Shirish Saraf ile aşk yaşayan Ünsal'ın mutluluğu kısa sürmüş eylül ayında ayrılık haberi gelmişti.

Ünlü oyuncu şimdi de Avusturyalı klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer ile görüntülendi. Gönlünü kendisinden 8 yaş küçük ünlü şefe kaptıran Tuba Ünsal'ın keyfinin yerinde olduğu dikkat çekti.

Bir mekan çıkışı görüntülenen ikiliye “Tuba Hanım yüzünüz gülüyor, aşkı buldunuz galiba” diye sorular soruldu. Ünsal “Teşekkür ederim arkadaşlar, iyi geceler” diye karşılık verdi. Ünsal, ilişki sorularını ise utangaç tavırlarla yanıtsız bıraktı.

3 KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Tuba Ünsal ilk evliliğini 2004 yılında Cem Cantaş ile yaptı. 2006 yılında boşanan Ünsal ikinci kez nikah masasına 2010 yılında Murat Pilevneli ile oturdu.

İkinci evliliği de boşanma ile sonuçlanan Ünsal 2013 yılında Mirgün Cabas ile evlendi. Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas 2018 yılında yollarını ayırdı.