MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Milyarder sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Tuba Ünsal aradığı aşkı ünlü şefte buldu! Böyle görüldüler

Milyarder sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Tuba Ünsal aradığı aşkı ünlü şefte buldu! Böyle görüldüler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.12.2024 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, güzelliği ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Tuba Ünsal son olarak Hintli milyarder Shirish Saraf ile aşk yaşamış ancak mutluluğu kısa sürmüştü. Eylül ayında sevgilisinden ayrılan Ünsal şimdi de gönlünü kendisinden 8 yaş küçük ünlü şefe kaptırdı.

Milyarder sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Tuba Ünsal aradığı aşkı ünlü şefte buldu! Böyle görüldüler

Tövbeler Tövbesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Aşk 101, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Tuba Ünsal özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Yaz aylarında Hintli milyarder Shirish Saraf ile aşk yaşayan Ünsal'ın mutluluğu kısa sürmüş eylül ayında ayrılık haberi gelmişti.

TUBA

Ünlü oyuncu şimdi de Avusturyalı klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer ile görüntülendi. Gönlünü kendisinden 8 yaş küçük ünlü şefe kaptıran Tuba Ünsal'ın keyfinin yerinde olduğu dikkat çekti.

tuba ünsal

Bir mekan çıkışı görüntülenen ikiliye “Tuba Hanım yüzünüz gülüyor, aşkı buldunuz galiba” diye sorular soruldu. Ünsal “Teşekkür ederim arkadaşlar, iyi geceler” diye karşılık verdi. Ünsal, ilişki sorularını ise utangaç tavırlarla yanıtsız bıraktı.

ünsal 2

3 KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Tuba Ünsal ilk evliliğini 2004 yılında Cem Cantaş ile yaptı. 2006 yılında boşanan Ünsal ikinci kez nikah masasına 2010 yılında Murat Pilevneli ile oturdu.

İkinci evliliği de boşanma ile sonuçlanan Ünsal 2013 yılında Mirgün Cabas ile evlendi. Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas 2018 yılında yollarını ayırdı.

Anahtar Kelimeler:
Tuba Unsal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emir bekliyorlar! 25 bin kişilik ordu PKK/YPG'yi kuşattı

Emir bekliyorlar! 25 bin kişilik ordu PKK/YPG'yi kuşattı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon ve araba alımı için taksit düzenlemesi yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon ve araba alımı için taksit düzenlemesi yapıldı

Acil servisler doldu taştı! Bu sefer de ‘dörtlü virüs’ tehlikesi başladı

Acil servisler doldu taştı! Bu sefer de ‘dörtlü virüs’ tehlikesi başladı

Öksürük şikayetiyle hastaneye gitmişti! Üzen haberi duyurdu

Öksürük şikayetiyle hastaneye gitmişti! Üzen haberi duyurdu

Gelinin ihanetini kayınvalide ortaya çıkarttı! "Oğlum bunu hak etti"

Gelinin ihanetini kayınvalide ortaya çıkarttı! "Oğlum bunu hak etti"

Diyarbakır 13 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

Diyarbakır 13 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.