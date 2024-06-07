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Milyonlar yarın için nefesini tuttu, Ali Koç devreye girdi! "Tüm üyelere söyleyeceğiz"

07.06.2024 10:32
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Yaklaşık 13 milyon öğrenci ve aileleri 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS-2024 için nefesini tuttu. Bu sırada ÖSYM sınav sırasında okulların etrafında gürültü yapılmaması için harekete geçti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy bu bağlamda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile gerçekleştirdikleri teması da açıkladı.

Milyonlar yarın için nefesini tuttu, Ali Koç devreye girdi! "Tüm üyelere söyleyeceğiz"

ÖSYM Başkanı Ersoy’dan YKS için okul etrafında gürültü yapılmaması uyarısı geldi. Fenerbahçe Kulübü genel kurulunun yapılacağı yere yakın 3 okulda da sınavın gerçekleşeceğine değinen Ersoy "Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük" deyip görüşmenin detaylarını paylaştı.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, İletişim Platformu tarafından düzenlenen "İletişim Buluşmaları" programında, basın mensuplarıyla bir araya geldi. ÖSYM’nin 50. yılını kutladığını dile getiren Ersoy, "Bu sene, 13 milyon dolayında aday için 60’a yakın sınav yapıyoruz. Dünyada bu kapsamda yüksek güvenlikli şekilde bu çeşitlilikte sınav ve yerleştirme yapan başka bir kurum yok. Dünyada güvenlik ölçeğinde bir numaralı kuruluşuz" diye konuştu.

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"YKS OTURUMLARI İÇİN BU SENE 5,5 MİLYONA YAKIN SORU KİTAPÇIĞI BASILDI"

YKS başvurularına ilişkin bilgiler veren Ersoy, "8 Haziran Cumartesi 10.15’te başlayacak Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15’te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45’te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığı basıldı. Bu kadar geniş kapsamlı sınav, devasa süreçleri gerektiriyor" dedi.

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ENGELLİ ADAYLARA YÖNELİK HAZIRLIKLAR

YKS’de engelli adaylara yönelik yapılan hazırlıklar hakkında konuşan Ersoy, "TYT’ye toplam 12 bin 848, AYT’ye 8 bin 334, YDT’ye ise 1032 engelli aday katılacak. TYT oturumunda 1911 okuyucu-işaretleyici, AYT’de 1140 okuyucu-işaretleyici, YDT’de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev alacak" diye konuştu.

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"SORU KİTAPÇIKLARIMIZIN VE SINAV EVRAKLARIMIZIN NAKİL ARAÇLARIYLA TAKİBİNİ ELEKTROMEKANİK KİLİTLERLE KİLİTLİYORUZ"

Soru kitapçıklarının faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan kapalı matbaa merkezinde basıldığını ve buradaki görevlilerin YKS sonuna kadar 40 gün süresince dışarı çıkamadığını aktaran Ersoy, "Bu merkezde, günde 200 bin soru kitapçığı basılabiliyor. Soru kitapçıklarımızın ve sınav evraklarımızın nakil araçlarıyla takibini elektromekanik kilitlerle kilitliyoruz. Bu kilitler, sınav sabahı Ankara’dan açılıyor. Dijital baskı teknolojileri itibarıyla dünyada ilk 3’te olan bir kurumuz" ifadesini kullandı.

Ersoy, bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesinin kararlaştırıldığını da hatırlattı.

"HEDEF ELEKTRONİK SINAVLARIN SAYISINI VE KAPASİTESİNİ ARTIRMAK"

Türkiye’de elektronik sınavların sayısını ve kapasitesini artırmayı hedeflediklerini bildiren Ersoy, "Türkiye’de e-sınavlarla adaylara farklı alternatifler sunmak istiyoruz. Bunun en büyük getirisi maliyetin düşürülmesi ve ilerleyen süreçlerde kapalı matbaanın 40 günlerden 5 günlere kadar düşürülmesi olacak" dedi.

"ADAYLARIMIZ İÇİN STRESSİZ, GÜRÜLTÜSÜZ VE TRAFİKSİZ BİR ORTAM HAZIRLANMASI ÖNEMLİ"

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS öncesi ilgili pek çok kurumla toplantılar yaptıklarını ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

"Öğrencilerin sınava gireceği okulların çevrelerinde gürültü yapılmaması konusunda toplum olarak hassas davranılması" uyarısında bulunan Ersoy, uygulama yapılacak okulların çevresinde adayları olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılmasını, özellikle gürültü çıkartacak çalışmalar yapılmamasını istedi. Bu noktada ilgili kurumlara bilgilendirme yapıldığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Sınav binalarında uygun şartların sağlanması ve etrafının gürültüden yalıtılması önemli. Sınav binalarının etrafında herhangi bir çalışma veya etkinlik yapılmaması, pazar kurulmaması, inşaatların ve yol çalışmalarının durdurulması ve gerekli diğer tedbirlerin alınması konusunda tüm ilgili kurumlarla resmi yazışmalarımızı yaptık. Gerekli önlemlerin alınması için ilgili pek çok kurumla toplantılar yaptık. Bunun için valilikler, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri ve emniyet müdürlükleri ile sürekli koordinasyon halinde pazar günü akşamına kadar çalışmalarımız sürecek. Trafik akışının da emniyetli şekilde sağlanması ve toplu ulaşım imkanlarının artırılması konusuna da işaret ettik. Adaylarımız için stressiz, gürültüsüz ve trafiksiz bir ortam hazırlanması önemli. Toplumsal olarak bu konuda hep birlikte göstereceğimiz duyarlılık çok önemli."

"ALİ KOÇ, ’BİZ BU KONUDA ÇOK DUYARLIYIZ’ DEDİ"

İstanbul’da YKS ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe Kulübü’nün olağan seçimli genel kurul toplantısına ilişkin soru üzerine Ersoy, şöyle konuştu:

"Kadıköy’de 49 okulda sınav yapıyoruz, Fenerbahçe Kulübü genel kurulunun yapılacağı yere yakın 3 okulumuz var, diğerleri uzak. Üyelerin Kadıköy’e giderken oluşturabileceği trafik yoğunluğunu ve gürültüyü düşündük. Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, ’biz bu konuda çok duyarlıyız’ dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi."

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ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların sınavdan önce sınava girecekleri binaları görmelerini ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalarını beklediklerini, yanlarında sınava giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmayı unutmamalarını istedi.

SINAV ZAGREB’DE DE YAPILACAK

Ersoy, ÖSYM’nin, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı futbolcuları için Zagreb’de YKS düzenlemesine ilişkin soruları da yanıtlayarak, "Federasyondan genç millilerin YKS tarihlerinde Zagreb’de olacakları ve o ülkede sınav yapılması teklifinde bulunduklarını aktaran Ersoy, "Teklifi, ÖSYM olarak değerlendirdik. Milli bir mesele olduğundan ve toplumun da rahatlıkla kabul edebileceği bir durum olduğundan sınavı Hırvatistan’da yapmaya karar verdik" ifadesini kullandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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