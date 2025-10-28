Mynet Trend

Milyonlarca yıllık dinozor yumurtası sapasağlam bulundu!

Arjantin’de yapılan kazılarda milyonlarca yıllık, neredeyse bozulmamış bir dinozor yumurtası bulundu. Bilim insanları, yumurtanın içinde embriyo kalıntısı olabileceğini söylüyor.

Çiğdem Sevinç

Arjantin’de yapılan kazılarda, milyonlarca yıl öncesine ait bir dinozor yumurtası neredeyse hiç bozulmadan günümüze ulaştı. Uzmanlar, yumurtanın küçük ve etçil bir dinozor türü olan Bonapartenykus’a ait olabileceğini söylüyor.

BU KADAR SAĞLAMINA İLK KEZ RASTLANDI

Daha önce bölgede dinozor yumurtaları bulunmuştu ancak bu kadar sağlam durumda olanı ilk kez keşfedildi. Bilim insanları, yumurtanın içinde embriyo kalıntısı olabileceğini düşünüyor.

Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi’nden Gonzalo Muñoz, “Etçil dinozor yumurtaları çok nadir bulunur, çünkü kabukları çok incedir” dedi.

