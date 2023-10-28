Milyonlarına el konulmuştu! Dilan Polat ve Engin Polat lüks ciplerini satışa çıkardı! O ilan sosyal medyayı salladı

Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması magazin gündemine bomba gibi düştü. Aylardır konuşulan bu iddialara her geçen gün bir yenisi eklenirken Polat Ailesi hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı çıktı. Soruşturma kapsamında aynı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Polat ailesinin taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine Başsavcılığın talebi doğrultusunda el konuldu.

MİLYONLARINA EL KONULDU

Tüm hızıyla devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait şirket bünyesinde bulunan 22 milyon 372 bin Türk Lirası'na el konulduğu ortaya çıktı.

Şimdi de Dilan Polat ve Engin Polat'a ait olduğu iddia edilen lüks cipin satış ilanı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre; Polat çifti 2 hafta önce 2020 model lüks ciplerini 8 milyon TL'ye ilana koydu.

İlanda satış yapan kişilerin Polat çifti olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almazken, siteyi ziyaret eden kişilerin cipin plakasını görmeleri üzerine olay bir anda gündeme geldi.

Yaklaşık 8 milyon TL'ye satışa sunulan 2020 model cipin plakasının 34 DP 0088 olduğu görülürken, bu cipin Polat çiftinin sahip olduğu araçlara ait plakalar listesinde yer aldığı ortaya çıktı.

Dilan Polat'ın satılığa çıkardığı lüks cip, sosyal medyada ifşa olmasının ardından listeden çıkarıldı.





