Milyonluk soruya kadar geldi! Rap camiasının sevilen ismi Ceza'dan takdir toplayan davranış...

Ünlü rapçi Ceza, dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel bölümünde yarıştı. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı özel bölümde, ünlü isimler yarışarak kazandıkları paraları hayır kurumlarına bağışlamak için mücadele etti. Ceza, soruları hızla doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik final sorusuna kadar yükseldi.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

1 milyon TL'lik soruda, "Motorlu bir taşıta verilen ilk aşırı hız cezası, 28 Ocak 1896'da, saatte 3 kilometre hız limiti olan bölgede, Walter Arnold adlı birine saatte kaç kilometre hız yaptığı için kesilmiştir?" sorusuyla karşılaşan Ceza, şıklar arasında tereddüt etti. 13, 33, 53 ve 33 gibi seçenekler sunulurken, doğru cevaptan emin olamayan Ceza, çekilme kararı alarak 500 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

TAKDİR TOPLADI

Ceza, kazandığı bu parayı ise anlamlı bir şekilde Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıkladı. Ünlü rapçinin bu hareketi, izleyicilerden büyük takdir topladı ve yılbaşı özel bölümüne damgasını vurdu.