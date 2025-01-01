MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Milyonluk soruya kadar geldi! Rap camiasının sevilen ismi Ceza'dan takdir toplayan davranış...

Milyonluk soruya kadar geldi! Rap camiasının sevilen ismi Ceza'dan takdir toplayan davranış...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.01.2025 16:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Davranışıyla bir kez daha kalpleri ısıttı... Ünlü rapçi Ceza, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde 1 milyon TL'lik soruya kadar geldi ancak doğru cevaptan emin olamayarak 500 bin TL ile yarışmadan çekildi. Kazandığı parayı ise anlamlı bir şekilde Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıkladı.

Ünlü rapçi Ceza, dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel bölümünde yarıştı. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı özel bölümde, ünlü isimler yarışarak kazandıkları paraları hayır kurumlarına bağışlamak için mücadele etti. Ceza, soruları hızla doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik final sorusuna kadar yükseldi.

Ekran görüntüsü 2025-01-01 161603

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

1 milyon TL'lik soruda, "Motorlu bir taşıta verilen ilk aşırı hız cezası, 28 Ocak 1896'da, saatte 3 kilometre hız limiti olan bölgede, Walter Arnold adlı birine saatte kaç kilometre hız yaptığı için kesilmiştir?" sorusuyla karşılaşan Ceza, şıklar arasında tereddüt etti. 13, 33, 53 ve 33 gibi seçenekler sunulurken, doğru cevaptan emin olamayan Ceza, çekilme kararı alarak 500 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

Ekran görüntüsü 2025-01-01 161624

TAKDİR TOPLADI

Ceza, kazandığı bu parayı ise anlamlı bir şekilde Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıkladı. Ünlü rapçinin bu hareketi, izleyicilerden büyük takdir topladı ve yılbaşı özel bölümüne damgasını vurdu.

Ekran görüntüsü 2025-01-01 161648

Anahtar Kelimeler:
Ceza Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster Rap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hadise 'Narin için söylüyorum' dedi! Seçtiği şarkı tepki çekti! ''Şuursuzluk bu''

Hadise 'Narin için söylüyorum' dedi! Seçtiği şarkı tepki çekti! ''Şuursuzluk bu''

ABD'de araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

ABD'de araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için geri sayım başladı, en düşük emekli maaşı son kulisler geldi!

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için geri sayım başladı, en düşük emekli maaşı son kulisler geldi!

Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Rus askeri verileri deşifre edildi! Putin iki ülkeye savaş açacakmış

Rus askeri verileri deşifre edildi! Putin iki ülkeye savaş açacakmış

2025'e bahara girer gibi giriş...

2025'e bahara girer gibi giriş...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.