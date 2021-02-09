YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise teslim oldu

Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise teslim oldu

09.02.2021 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise teslim oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde müşterilerinden emanet altın alarak kayıplara karıştığı iddia edilen kuyumcu E.A.

Aydın’ın Efeler ilçesinde müşterilerinden emanet altın alarak kayıplara karıştığı iddia edilen kuyumcu E.A. polise teslim oldu.
Olay, Hükümet Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu E.A. müşterilerinden para karşılığı aldığı altınlarını muhafaza etti. Bir süre sonra kendisine altınları emanet eden müşterileri, kuyumcu E.A.’ya ulaşamadı. E.A.’nın dükkanını da kapatması üzerine dolandırıldığını iddia eden müşteriler polise giderek E.A.’dan şikayetçi oldu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri kepengini açarak içeriye girdikleri dükkanda değerli ziynet eşyalarını kayıt altına alarak, tutanak düzenlemişti.
12 müşterisinin iddiaya göre yaklaşık 2 milyonluk alacaklarına karşılık polise giderek şikayetçi olduğu öğrenilen kuyumcu E.A’nın ise bugün emniyete giderek teslim olduğu ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:36
Sabah
07:58
Öğle
13:28
İkindi
16:21
Akşam
18:47
Yatsı
20:04

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Aysen Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Hayat Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise teslim oldu

Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise teslim oldu

Nazilli’de fuhuş operasyonu

Nazilli’de fuhuş operasyonu

Azılı hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi

Azılı hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi

ATM’ye tükürülmesi vatandaşın tepkisini çekti

ATM’ye tükürülmesi vatandaşın tepkisini çekti

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona yaklaşıldı

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona yaklaşıldı

Kuşadası’nda trafik kazası: 4 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası: 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.