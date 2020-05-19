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Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

ADANA HABERLERİ  | 19.05.2020 08:39 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ödüllü mimarları arasında yer alan Betül Boy Zafer, Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan sorunların kentlere başlıca ihtiyaçlarını hatırlatarak, toplumun şehre bakışını ve değiştirdiğini söyledi.Pandemi sürecinin şehirlerde mimari normalleşme ihtiyacını herkese gösterdiğine dikkat çeken Mimar Betül Boy Zefer, marketler, eczaneler, kuaförler gibi unsurları ile kentlerde mahalle düzeni yeterlilik oranlarının öneminin iyice ortaya çıktığını kaydetti.Çarpık kentleşme noktasındaki tek sorunun konut yapılaşması olmadığına dikkat çeken Betül Boy Zafer, “Yol yapımıyla başlayan, meydanlaşmada, ferahlayan ve konut- ticari ilişkinin doğru kapasite ile sınırlandığı planlara ihtiyacımız vardı.

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Türkiye’nin ödüllü mimarları arasında yer alan Betül Boy Zafer, Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan sorunların kentlere başlıca ihtiyaçlarını hatırlatarak, toplumun şehre bakışını ve değiştirdiğini söyledi.
Pandemi sürecinin şehirlerde mimari normalleşme ihtiyacını herkese gösterdiğine dikkat çeken Mimar Betül Boy Zefer, marketler, eczaneler, kuaförler gibi unsurları ile kentlerde mahalle düzeni yeterlilik oranlarının öneminin iyice ortaya çıktığını kaydetti.
Çarpık kentleşme noktasındaki tek sorunun konut yapılaşması olmadığına dikkat çeken Betül Boy Zafer, “Yol yapımıyla başlayan, meydanlaşmada, ferahlayan ve konut- ticari ilişkinin doğru kapasite ile sınırlandığı planlara ihtiyacımız vardı. Bir ticari işletmenin aynı mahalle ve aynı şerit hattında başka muadillerinin de olması demek o bölgenin insana doymuşluğunu gösteriyordu. Birden fazla benzer işletmelerin sıralandığı sokaklar insan yığını haline gelmişti. Şu an bir çok işletme kapılarını kapattı. Her daim kafelerde oturmak gerekmediği anlaşıldı. Ve ya aynı şekilde mahalleli market alış-verişine çoluk çocuk değil her evden bir bireyin de çıkıp halledebileceğini gördü. Eczanelerin kozmetik marketler de ürün bakarak oyalandıkları mekanlar olmadığını hatırlayıp ihtiyaçlarını alıp çıkmaya başladı. Kuaförler randevu sistemiyle de çalışabiliyormuş. Yani her yeri tıklım tıklım doldurmaya ihtiyacımız yokmuş” dedi.
Toplumun bu süreçte öğrendiği bu yeni düzenin “normal” ‘in zaten ne olduğunu gösterdiğini belirten Zafer, şöyle devam etti;
“Üst üste yığılmış işletmeler insanı, insanlar üstü üste yığılmış işletmeleri doğurup dururken bu dönem ; çarpıklığa müdahale etti ve nefes almayı öğretti. Kentsel dönüşüm planları ile uzun zamandır yapılması beklenen sisteme yani mimari normalleşmeye bu şekilde kavuşacağız” şeklinde konuştu.

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Damla Su Eczanesi
Seyhan
Gülpınar Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Orhan Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
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