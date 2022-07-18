Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları için gözler ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına çevrildi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları 2022 listesine bu hafta içinde açıklanacak olan YKS tercih kılavuzu ile ulaşılabileceği duyuruldu. Adayların tercih işlemlerini ise 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesi üzerinden gerçekleştirebileceği açıklandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili bilgi edinebilmek için hangi listeler incelenmeli?

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları ile ilgili bilgi almak isteyen üniversite adayları, doğru tercih yapabilmek için kılavuz alabilecekleri kaynak arayışına girdi. 2022 yılı üniversite taban puanları henüz açıklanmadığı için ilk yararlanılan kaynaklar geçtiğimiz yıl yayınlanan listeler oldu.

İşte üniversite adaylarının inceleyebileceği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Medipol Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili detaylı liste:



