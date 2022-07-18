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  4. Mimarlık taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Mimarlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Mimarlık taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Mimarlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mimarlık taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Mimarlık taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Mimarlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Mimarlık taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Mimarlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Mimarlık taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Mimarlık taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Mimarlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MİMARLIK TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Mimarlık bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 16523 440.03784
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 29045 419.09909
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 115 + 3 35028 410.60588
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 36777 408.36529
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 39683 404.67468
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 46853 396.07043
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 47485 395.30186
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 10 48106 394.54626
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 49475 392.85845
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 7 51940 389.91383
TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 52418 389.39797
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 53556 388.07192
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 54262 387.26513
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 56354 384.97703
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 130 + 4 58814 382.28501
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 59082 381.98524
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 60611 380.36236
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 18631 379.24609
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 62687 378.17711
MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 64291 376.49886
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 69878 370.74919
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 24 25977 369.73036
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 72733 367.91702
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 73718 366.9319
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 115 + 3 73811 366.84357
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 75674 365.02465
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 76771 363.98252
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 78202 362.5898
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 4 80545 360.31366
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 49 80788 360.06145
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İzmir) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 82068 358.85234
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 82416 358.50426
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 82504 358.41349
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 82638 358.29602
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 7 39842 356.50631
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 14 43823 353.22867
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 88399 353.15453
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 115 + 3 88749 352.81126
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 4 90487 351.23514
MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 94215 348.03028
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 97817 345.02256
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 57605 343.32748
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 101284 342.14085
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 101647 341.81935
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 103971 339.87499
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 104899 339.10503
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 105923 338.28309
TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 66267 337.86012
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 106655 337.68661
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 107530 336.96438
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 107847 336.71104
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 12 68519 336.52236
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 108170 336.46944
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 110685 334.45544
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 115 + 3 111941 333.44524
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 76685 331.88524
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 115096 331.01328
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 116453 329.99363
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 116654 329.8371
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 117165 329.47424
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 118344 328.62453
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 4 118650 328.39781
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 10 84351 327.87519
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 10 84780 327.64263
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 4 120492 327.08772
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 16 120660 326.95203
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 121587 326.25289
TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 40 123077 325.19046
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 12 91058 324.5003
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 127143 322.33551
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 98985 320.74122
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 129925 320.41672
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 12 99885 320.32685
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 130163 320.26415
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 133167 318.22644
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 135482 316.71838
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 108872 316.29853
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 138231 314.9002
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 139145 314.30894
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 139456 314.12913
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 140075 313.71951
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 115394 313.55598
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 140744 313.29944
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 11 116166 313.22538
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 141625 312.75946
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 141636 312.75364
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 142214 312.37818
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 11 118730 312.16178
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 10 123063 310.42235
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 115 + 3 146493 309.79814
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 124903 309.71877
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 149973 307.69316
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 35 151978 306.5275
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 152702 306.10594
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 153046 305.89135
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 7 136155 305.4144
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 154191 305.27046
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 136937 305.13557
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 154585 305.02922
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 11 138548 304.52498
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 138948 304.36864
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 155822 304.36234
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 139159 304.29036
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 7 139233 304.26261
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 156695 303.86879
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 43 140402 303.83556
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 158106 303.04387
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 146607 301.63923
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 148410 301.03379
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 150220 300.40504
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 150912 300.17382
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 12 151346 300.01318
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 164105 299.68645
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 164191 299.64044
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 164218 299.62538
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 11 152703 299.57071
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 154772 298.88914
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 58 166227 298.55897
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 166997 298.1465
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 7 159300 297.38613
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 58 169338 296.90145
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 169972 296.56537
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 14 162015 296.50777
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 60 172123 295.49919
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 172236 295.43047
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 165496 295.40654
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 11 167648 294.71623
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 11 168697 294.39743
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 175152 293.93197
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 176138 293.43384
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 175624 292.2791
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 176876 291.88699
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 177019 291.83737
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 177264 291.7616
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 180692 291.189
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 179635 291.08423
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 183665 289.92483
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 185511 289.41588
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 184756 289.16284
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 15 188093 288.68611
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 7 188210 287.4755
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 192407 287.47478
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 188307 287.43822
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 188654 287.27986
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 10 188743 287.24658
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 189306 286.99703
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 200468 285.29262
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 193605 285.03568
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 20 194113 284.82336
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 202293 284.81958
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 194152 284.80752
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 41 196514 283.7795
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 198158 283.05453
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 198202 283.03457
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık) EA 2021 65 + 2 210225 282.76718
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 4 198850 282.73343
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 200768 281.89348
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 200894 281.82082
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 201023 281.76981
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 201641 281.49032
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 202644 281.06839
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 42 203811 280.55459
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 204224 280.35723
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 54 204782 280.11315
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 205097 279.98213
TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 22 207741 278.90946
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 207983 278.80953
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 234225 276.89617
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 49 212976 276.72756
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 6 213059 276.69621
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 236707 276.32089
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 214232 276.23145
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 215764 275.60201
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 219349 274.18603
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 219693 274.05619
MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 65 220290 273.80859
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 223085 272.66823
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 223215 272.61347
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 8 223293 272.58504
TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 38 254092 272.46703
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 228840 270.44135
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 229612 270.14254
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 229942 270.01348
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 230631 269.74291
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 37 267694 269.66931
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 2 231019 269.58531
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 20 233436 268.69899
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 40 235862 267.76337
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 238212 266.94169
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 286148 265.99777
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 241798 265.69215
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 242133 265.57175
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 2 243588 265.0838
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 246397 264.0985
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 249405 263.05722
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 252669 261.9708
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 253435 261.73364
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 255602 261.01927
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 51 321069 259.60893
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 260870 259.32641
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 261538 259.11249
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 51 331971 257.75189
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 68 336818 256.9453
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 28 343137 255.91161
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 68 356063 253.85106
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 65 + 2 279202 253.67913
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 279630 253.56052
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 25 375720 250.80555
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 291921 250.0572
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 34 386775 249.14295
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 3 390182 248.646
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 300318 247.76375
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 79 401427 247.00899
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 305633 246.32221
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 307882 245.72969
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 310691 244.98009
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 42 311813 244.6755
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 313428 244.26755
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 15 425403 243.69858
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 316870 243.3986
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) İç Mimarlık(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 327160 240.83429
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 33 447930 240.72679
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 327879 240.65834
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 70 328437 240.52256
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 39 452151 240.18927
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 51 456956 239.57087
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 93 460297 239.15329
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 25 470939 237.82803
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 472621 237.60924
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 348741 235.69497
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 350274 235.32945
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 57 493875 234.98885
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) İç Mimarlık(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 353093 234.64681
MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 39 353979 234.42131
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 43 499631 234.25421
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 54 510996 232.78743
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 59 366176 231.19055
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 30 533644 229.59433
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 59 535635 229.28338
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 56 539270 228.69138
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 85 373830 228.47751
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 376670 227.17518
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 377006 227.0043
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 49 378277 226.30969
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 20 553605 225.93621
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 5 379282 225.65296
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 46 555834 225.43738
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 16 559901 224.43305
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 51 563858 223.29527
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 51 575558 217.68954
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 30 579758 213.0555
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 70 - -
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 - -
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 38 - -
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 3 - -
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 80 - -
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 61 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 38 - -
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 28 - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 9 - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 13 - -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 35 - -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 10 - -
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 90 - -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 12 - -
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 36 - -
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 17 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 22 - -
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 70 - -
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 50 - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 14 - -
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 51 - -
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 14 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 115 - -
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 80 - -
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 38 - -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 14 - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 26 - -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 16 - -
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 24 - -
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 - -
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 17 - -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 26 - -
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 90 - -
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 80 - -
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 24 - -
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 - - -
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 70 - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 - -
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 80 - -
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Bosna Hersek) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Bosna Hersek) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Bosna Hersek) Mimarlık(%75 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 68 - -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 17 - -
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 36 - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 - -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 35 - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 43 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 27 - -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 59 - -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 68 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İç Mimarlık(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 7 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 68 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 64 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 25 - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 51 - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 59 - -
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 51 - -
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 8 - -
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 46 - -
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 39 - -
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 51 - -
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 34 - -
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 10 - -
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 7 - -
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 30 - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 15 - -
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 20 - -
TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 9 - -
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce)(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 - -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 35 - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 47 - -
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 5 - -
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 5 - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 20 - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 34 - -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 50 - -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 37 - -
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 59 - -
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 59 - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 42 - -
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 9 - -
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 26 - -


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