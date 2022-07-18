Mimarlık taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Mimarlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Mimarlık taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Mimarlık taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Mimarlık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Mimarlık bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|16523
|440.03784
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|29045
|419.09909
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|115 + 3
|35028
|410.60588
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|36777
|408.36529
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|110 + 3
|39683
|404.67468
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|46853
|396.07043
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|47485
|395.30186
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|48106
|394.54626
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|49475
|392.85845
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|51940
|389.91383
|TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|52418
|389.39797
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|53556
|388.07192
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|54262
|387.26513
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|56354
|384.97703
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|130 + 4
|58814
|382.28501
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|120 + 3
|59082
|381.98524
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|60611
|380.36236
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|18631
|379.24609
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|62687
|378.17711
|MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|64291
|376.49886
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|69878
|370.74919
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|24
|25977
|369.73036
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|72733
|367.91702
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|73718
|366.9319
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|115 + 3
|73811
|366.84357
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|75674
|365.02465
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|76771
|363.98252
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|78202
|362.5898
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|4
|80545
|360.31366
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|49
|80788
|360.06145
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İzmir) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|110 + 3
|82068
|358.85234
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|82416
|358.50426
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|82504
|358.41349
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|82638
|358.29602
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|7
|39842
|356.50631
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|14
|43823
|353.22867
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|88399
|353.15453
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|115 + 3
|88749
|352.81126
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|4
|90487
|351.23514
|MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|94215
|348.03028
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|97817
|345.02256
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|57605
|343.32748
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|110 + 3
|101284
|342.14085
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|101647
|341.81935
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|103971
|339.87499
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|104899
|339.10503
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|105923
|338.28309
|TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|66267
|337.86012
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|106655
|337.68661
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|107530
|336.96438
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|110 + 3
|107847
|336.71104
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|12
|68519
|336.52236
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|108170
|336.46944
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|110685
|334.45544
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|115 + 3
|111941
|333.44524
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|76685
|331.88524
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|115096
|331.01328
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|116453
|329.99363
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|116654
|329.8371
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|117165
|329.47424
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|118344
|328.62453
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|4
|118650
|328.39781
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|10
|84351
|327.87519
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|10
|84780
|327.64263
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|4
|120492
|327.08772
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|16
|120660
|326.95203
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|121587
|326.25289
|TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|123077
|325.19046
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|12
|91058
|324.5003
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|127143
|322.33551
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|98985
|320.74122
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|129925
|320.41672
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|12
|99885
|320.32685
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|130163
|320.26415
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|133167
|318.22644
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|135482
|316.71838
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|108872
|316.29853
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|138231
|314.9002
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|139145
|314.30894
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|139456
|314.12913
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|140075
|313.71951
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|115394
|313.55598
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|140744
|313.29944
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|11
|116166
|313.22538
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|141625
|312.75946
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|141636
|312.75364
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|142214
|312.37818
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|11
|118730
|312.16178
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|10
|123063
|310.42235
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|115 + 3
|146493
|309.79814
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|124903
|309.71877
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|149973
|307.69316
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|35
|151978
|306.5275
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|152702
|306.10594
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|153046
|305.89135
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|7
|136155
|305.4144
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|154191
|305.27046
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|136937
|305.13557
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|154585
|305.02922
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|11
|138548
|304.52498
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|138948
|304.36864
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|155822
|304.36234
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|139159
|304.29036
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|7
|139233
|304.26261
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|156695
|303.86879
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|43
|140402
|303.83556
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|158106
|303.04387
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|146607
|301.63923
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|148410
|301.03379
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|150220
|300.40504
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|150912
|300.17382
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|12
|151346
|300.01318
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|164105
|299.68645
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|164191
|299.64044
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|164218
|299.62538
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|11
|152703
|299.57071
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|154772
|298.88914
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|58
|166227
|298.55897
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|166997
|298.1465
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|7
|159300
|297.38613
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|58
|169338
|296.90145
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|169972
|296.56537
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|14
|162015
|296.50777
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|172123
|295.49919
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|172236
|295.43047
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|165496
|295.40654
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|11
|167648
|294.71623
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|11
|168697
|294.39743
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|110 + 3
|175152
|293.93197
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|176138
|293.43384
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|175624
|292.2791
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|176876
|291.88699
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|177019
|291.83737
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|177264
|291.7616
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|180692
|291.189
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|179635
|291.08423
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|183665
|289.92483
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|185511
|289.41588
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|184756
|289.16284
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|15
|188093
|288.68611
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|188210
|287.4755
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|192407
|287.47478
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|188307
|287.43822
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|110 + 3
|188654
|287.27986
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|188743
|287.24658
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|189306
|286.99703
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|200468
|285.29262
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|193605
|285.03568
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|194113
|284.82336
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|202293
|284.81958
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|194152
|284.80752
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|41
|196514
|283.7795
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|198158
|283.05453
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|198202
|283.03457
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık)
|EA
|2021
|65 + 2
|210225
|282.76718
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|4
|198850
|282.73343
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|200768
|281.89348
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|200894
|281.82082
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|201023
|281.76981
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|201641
|281.49032
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|202644
|281.06839
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|42
|203811
|280.55459
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|204224
|280.35723
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|54
|204782
|280.11315
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|205097
|279.98213
|TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|22
|207741
|278.90946
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|110 + 3
|207983
|278.80953
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|234225
|276.89617
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|49
|212976
|276.72756
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|213059
|276.69621
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|236707
|276.32089
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|214232
|276.23145
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|215764
|275.60201
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|219349
|274.18603
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|219693
|274.05619
|MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65
|220290
|273.80859
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|223085
|272.66823
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|223215
|272.61347
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|223293
|272.58504
|TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|38
|254092
|272.46703
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|228840
|270.44135
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|229612
|270.14254
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|229942
|270.01348
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|230631
|269.74291
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|37
|267694
|269.66931
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|2
|231019
|269.58531
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|233436
|268.69899
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|235862
|267.76337
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|238212
|266.94169
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|286148
|265.99777
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|241798
|265.69215
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|242133
|265.57175
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|2
|243588
|265.0838
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|246397
|264.0985
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|249405
|263.05722
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|252669
|261.9708
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|253435
|261.73364
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|255602
|261.01927
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|51
|321069
|259.60893
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|260870
|259.32641
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|261538
|259.11249
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|51
|331971
|257.75189
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|68
|336818
|256.9453
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|28
|343137
|255.91161
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|68
|356063
|253.85106
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65 + 2
|279202
|253.67913
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|279630
|253.56052
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|25
|375720
|250.80555
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|291921
|250.0572
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|34
|386775
|249.14295
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|3
|390182
|248.646
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|300318
|247.76375
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|79
|401427
|247.00899
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|305633
|246.32221
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|307882
|245.72969
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|310691
|244.98009
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|42
|311813
|244.6755
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|313428
|244.26755
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|15
|425403
|243.69858
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|316870
|243.3986
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|İç Mimarlık(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|327160
|240.83429
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|33
|447930
|240.72679
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|327879
|240.65834
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70
|328437
|240.52256
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|39
|452151
|240.18927
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|51
|456956
|239.57087
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|93
|460297
|239.15329
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|25
|470939
|237.82803
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|472621
|237.60924
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|348741
|235.69497
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|350274
|235.32945
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|57
|493875
|234.98885
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|İç Mimarlık(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|353093
|234.64681
|MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|39
|353979
|234.42131
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|43
|499631
|234.25421
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|54
|510996
|232.78743
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|59
|366176
|231.19055
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|533644
|229.59433
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|59
|535635
|229.28338
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|56
|539270
|228.69138
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|85
|373830
|228.47751
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|376670
|227.17518
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|377006
|227.0043
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|49
|378277
|226.30969
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|20
|553605
|225.93621
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|379282
|225.65296
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|46
|555834
|225.43738
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|16
|559901
|224.43305
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|51
|563858
|223.29527
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|51
|575558
|217.68954
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|579758
|213.0555
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70
|-
|-
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|-
|-
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|38
|-
|-
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|-
|-
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|-
|-
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80
|-
|-
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|61
|-
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|38
|-
|-
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|28
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|-
|-
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|13
|-
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|35
|-
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|-
|-
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90
|-
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|-
|-
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|36
|-
|-
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|17
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|22
|-
|-
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70
|-
|-
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf)
|Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|-
|-
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|-
|-
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|115
|-
|-
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80
|-
|-
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|-
|-
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|38
|-
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|-
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|26
|-
|-
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|16
|-
|-
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|24
|-
|-
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|-
|-
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|-
|-
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|-
|-
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|17
|-
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|-
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|26
|-
|-
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90
|-
|-
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80
|-
|-
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|-
|-
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|24
|-
|-
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70
|-
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|-
|-
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80
|-
|-
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Bosna Hersek)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Bosna Hersek)
|Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Bosna Hersek)
|Mimarlık(%75 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|68
|-
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|17
|-
|-
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|36
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|-
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|35
|-
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|-
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|43
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|27
|-
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|59
|-
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|68
|-
|-
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İç Mimarlık(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|68
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|64
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|59
|-
|-
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|51
|-
|-
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|-
|-
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|46
|-
|-
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|39
|-
|-
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|51
|-
|-
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|34
|-
|-
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce)(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|10
|-
|-
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|7
|-
|-
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|-
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|15
|-
|-
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|20
|-
|-
|TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|-
|-
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce)(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|-
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|35
|-
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|47
|-
|-
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|-
|-
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|20
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|34
|-
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|37
|-
|-
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|59
|-
|-
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|59
|-
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|-
|-
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|-
|-
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|26
|-
|-
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