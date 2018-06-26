Mina: Barcelona’dan ayrılmak istemiyorum

“Dünyanın en iyi takımındayım ve burayı her şeyiyle çok seviyorum.”
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Barcelona’nın 23 yaşındaki futbolcusu Yerry Mina, Katalan ekibinde mutlu olduğunu söyledi.
İspanyol medyasından Diario Sport’a konuşan Kolombiyalı stoper, sarı-lacivertli camiayı şu açıklamaları yaptı:
“İspanya'nın yanı sıra İtalya’dan da birçok teklif olduğu bir gerçek. Ancak benim için Barcelona dünyanın en iyi takımı ve buradan ayrılmak istemiyorum. Şehir harika, kulüp harika ve insanlarla olan iletişimin de üst düzeyde. Barcelona’yı her bir hücresi ile çok seviyorum ve son ana kadar bu kulübün başarısı için ter dökmek istiyorum.”
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