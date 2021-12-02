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Mine Koşan kimdir, kaç yaşında hastalığı ne? Mine Koşan son sağlık durumu nedir?

02.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir hasta olduğunu açıklayan şarkıcı Mine Koşan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sağlık durumunu duyurdu. Ünlü şarkıcının bu haberinden sonra hayatı ve sağlık durumu merak ediliyor. Peki Mine Koşan kimdir, kaç yaşında hastalığı ne? İşte sağlık durumu...

Mine Koşan kimdir, kaç yaşında hastalığı ne? Mine Koşan son sağlık durumu nedir?

Ünlü şarkıcı Mine Koşan, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme paylaştı. Seneler önce Dikiz Aynası ve Ezo Gelin gibi filmlerde de rol alan, pek çok albümü bulunan Koşan, uzun bir süredir hasta olduğunu duyurdu. İşte asıl adı Armina Koşaryan olarak bilinen Koşan'ın hayatı ve sağlık durumu...

MİNE KOŞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mine Koşan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bir süredir hasta olduğunu belirtti. 62 yaşındaki şarkıcı yaptığı paylaşımda, zatürre başlangıcı teşhisi konulduğunu söylerek sevenlerini korkuttu. 4 Aralık 2021 tarihinde konser vermeye hazırlanan şarkıcı, hastalığı sebebiyle konseri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Mine Koşan, yaptığı açıklamada Covid-19 PCR testinin negatif çıktığını ifade etti ve "2-3 gündür yaşadığım şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı nedeniyle doktoruma başvurdum. Çok şükür PCR testim negatif çıktı. Zatürre başlangıcı teşhişi konuldu. Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum" şeklinde konuştu.

MİNE KOŞAN KİMDİR?

Halk arasında ismi Mine Koşan olarak bilinen sanatçının asıl ismi Armina Koşaryan’dır. 17 Aralık 1958 tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire şehrinde dünyaya gelmiştir. Koşan, 7 yaşında iken babasının teşviki ile müziğe başlamış ve İstanbul Aksaray Türk Musiki Cemiyetinde halk müziği eğitimi almıştır.

Mine Koşan, Fatma Girik ve Tugay Toksöz başrolünde oynadığı 1968 yapımı “Ezo Gelin” adlı filmde, dublaj türkü de söylemiştir. 13 yaşında Vedat Yıldırımbora bestesi olan “Yağmur” isimli plağı ile ünlenmiş, 1974 senesinde yine Vedat Yıldırımbora bestesi olan “Dert bende” adlı şarkı ile zirveye çıkmıştır. 1976 senesinde henüz 18 yaşındayken “Kara Vicdanlı” adlı şarkı ile ününe ün katmıştır. 1976 senesinde Öztürk Serengil‘in Libya‘da açtığı “Nadi Elshati” adlı gazinoda program yapmak için Arap alemine de hitap etmek adına diksiyon dersleri alarak Arapçasını ilerletmiştir.

Mine Koşan, 1974 senesinde 16 yaşındayken besteci Müzisyen Vedat Yıldırımbora ile ilk evliliğini yapmıştır. Çift, 1987'de boşanmıştır. Sonrasında ise Mısırlı biri ile kısa bir evlilik yapmıştır. Mine Koşan ile Star TV’de 2007'de yayınlanan “Popstar Alaturka” yarışmasında beraber sahneye çıktığı, kendinden 23 yaş küçük Erhan Yeşil ile 8 Mart 2010 tarihinde evlenmiştir. Kasım 2010 tarihinde ise boşanma davası açarak Yeşil ile 2011 yılında yollarını ayırmıştır.

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Mine Koşan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Zatürree başlangıcını duyduğum an dünyam karardı, hemen acil servise kaldırıldım,çok korktum ya ona bir şey olursa diye ulan Allah dan korkun be kim kimin umurunda, herkes hasta, Türkiye gibi bir yerde haber açlığımı var.

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