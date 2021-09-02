Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza yeni kavramlar giriyor

Son olarak final yapan "Zalim İstanbul" adlı dizide izleyici karşına çıkan oyuncu Mine Tugay, kariyer serüveni, gelecek dönem projeleri ve kendisine dair merak edilenleri anlattı.

"BANA ÇOK YAKINDI"

MAG Dergisi'ne konuşan Tugay, canlandırdığı karakterler içerisinde kendisini en yakın hissettiği karakterin "Medcezir"deki "Ender" olduğunu söyledi.



Mine Tugay, "Kendimi en yakın hissettiğim ve açıkçası oynarken cepten yediğim rol 'Medcezir'deki 'Ender' karakteriydi. 'Cepten yemek' derken role elbette çok şey katmaya çalıştım. Partnerimle üzerine çok konuşup, çalıştık ve karakterleri var ettik ama oynaması benim için kolaydı. Yani bana çok yakındı, onu demek istiyorum. Uyarlama işlerde orjinalini izleyip, ilham alabiliyorsunuz. Bu da bir yandan işi kolaylaştırıyor. En etkileyen karakter ise tiyatroda oynadığım 'Karatavuk'daki 'Una' oldu." dedi.

"AŞIK OLUNCA HAYATINIZA YENİ KAVRAMLAR GİRİYOR"

"Aşkın sizin hayatınızdaki yeri nedir?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Aşk' dediğimiz kavram, zaman içerisinde boyut olarak farklılaşabiliyor. İki insan arasındaki aşktan bahsediyorsak, beni besleyen bir şey olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aşık olunca hayatınıza tutku, bağlılık, sorumluluk gibi yeni ve zengin kavramlar giriyor." açıklamasını yaptı.



"YOL ALDIM"

Tugay, kendisinde en sevdiği ve sevmediği özellikleri de açıkladı. Mine Tugay, konuyla ilgili, "Kendimde en sevdiğim özellik; insanları tanıma ve anlama hevesim hiç bitmiyor. Bu işimin de getirdiği bir özellik ve bunu seviyorum. Sevmediğim özelliğim ise; biraz sabırsızım ama bunun üzerine de çalışıyorum. Her şeyi zamana bırakmak gerektiğini, sabırsızlandığım konu ile ilgili kafamdaki soru işaretlerini minimalize etmeyi öğretiyorum kendime. Yol aldığımı söyleyebilirim." dedi.

