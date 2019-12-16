Mine Tugay'dan 'dengede kalmak' pozu

Oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşarak beğeni topluyor.

Oyuncu, yoga yaparken çekilmiş videosunu takipçileriyle paylaştı.

"DENGEDE KALMAK"

Amuda kalkan Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Mine Tugay'ın paylaşımı kısa sürede 57 binin üzerinde beğeni aldı.

"İÇİMDE HEP BİR AİLE ÖZLEMİ VAR"

Tugay, geçtiğimiz günlerde, "Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak konusunda kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusuna, "İçimde bir aile özlemi hep var. Hazır hissediyorum ama ömrümü beraber paylaşacağım kişi nerelerde, henüz onu bilmiyorum" cevabını vermişti.

Oyuncunun yaşı olmadığını belirten Tugay, "Sizin yaş almakla aranız nasıl?" sorusuna ise, "Benim yaş almakla aram çok iyi ve aslında rakamlarla ilgilenmiyorum" yanıtını vermişti.

