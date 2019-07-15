Mine Tugay estetiksiz fotoğrafıyla bir kez daha olay oldu!

Ekranların iddialı dizisi Zalim İstanbul'da yer alan oyuncu Mine Tugay, görüntüsüyle sosyal medyanın bir kez daha gündemine geldi.

Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın, sosyal medyada estetiksiz fotoğrafları paylaşılmaya başlandı.

40 yaşında olan oyuncu, şimdiler güzelliği ile adından söz ettirirken, paylaşılan estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

T Çoğu takipçi başarılı oyuncuyu çok güzel bulurken, bazıları " Eski halin kalbimizde bir yaradır" yorumlarında bulundu.



