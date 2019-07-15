MAGAZİN

Mine Tugay estetiksiz fotoğrafıyla bir kez daha olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2019 12:12 | Son Güncelleme

Güzelliği ile adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, estetiksiz haliyle tekrar sosyal medyanın gündemine oturdu. Tugay'ın o halini ilk kez görenler haliyle şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mine Tugay estetiksiz fotoğrafıyla bir kez daha olay oldu!

Ekranların iddialı dizisi Zalim İstanbul'da yer alan oyuncu Mine Tugay, görüntüsüyle sosyal medyanın bir kez daha gündemine geldi.

Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın, sosyal medyada estetiksiz fotoğrafları paylaşılmaya başlandı.

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40 yaşında olan oyuncu, şimdiler güzelliği ile adından söz ettirirken, paylaşılan estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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T Çoğu takipçi başarılı oyuncuyu çok güzel bulurken, bazıları " Eski halin kalbimizde bir yaradır" yorumlarında bulundu.


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