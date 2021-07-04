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Mine Tugay’ın paylaşımı hayranlarını bu sefer üzdü

04.07.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesabını aktif olarak kullanan başarılı oyuncu Mine Tugay, havalar ısınınca tatile çıktı. Tatilden keyifli paylaşımlar yapan oyuncunu son gönderisi ise hayranlarını üzdü.

Mine Tugay’ın paylaşımı hayranlarını bu sefer üzdü

Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan Mine Tugay, yaz aylarının tadını tatilde çıkarıyor. Mine Tugay, tatil yaptığı anlardan fotoğraflarını da ara ara takipçileriyle paylaşıyor.

MİNE TUGAY’IN SON PAYLAŞIMI ÜZDÜ

Tatilini Bodrum'da yapan Mine Tugay, son paylaşımıyla hayranlarını üzdü. Sabah deniz ve güneş keyfi yapan oyuncu, odadan çektirdiği fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

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GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Selfie yapan Tugay, "Şuraya güneş çarpmış bir Mine bırakalım" notunu düşerek, üzgün emoji koydu. Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren oyuncuya, geçmiş olsun mesajı yağdı. Mine Tugay, akşam saatlerinde ise yemeğe çıkarak, iyi olduğunu belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay Instagram
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