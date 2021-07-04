Mine Tugay’ın paylaşımı hayranlarını bu sefer üzdü

Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan Mine Tugay, yaz aylarının tadını tatilde çıkarıyor. Mine Tugay, tatil yaptığı anlardan fotoğraflarını da ara ara takipçileriyle paylaşıyor.

MİNE TUGAY’IN SON PAYLAŞIMI ÜZDÜ

Tatilini Bodrum'da yapan Mine Tugay, son paylaşımıyla hayranlarını üzdü. Sabah deniz ve güneş keyfi yapan oyuncu, odadan çektirdiği fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Selfie yapan Tugay, "Şuraya güneş çarpmış bir Mine bırakalım" notunu düşerek, üzgün emoji koydu. Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren oyuncuya, geçmiş olsun mesajı yağdı. Mine Tugay, akşam saatlerinde ise yemeğe çıkarak, iyi olduğunu belirtti.



