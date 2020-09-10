MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mine Tugay kitap okurken paylaştı beğeni yağdı

Mine Tugay kitap okurken paylaştı beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 09:38 | Son Güncelleme

Son olarak Zalim İstanbul dizisinde oynayan Mine Tugay yer aldığı dizinin final yapması sonrası kendine vakit ayırmaya başladı. Güzel oyuncu yaptığı her paylaşımla sosyal medyayı sallıyor.

Mine Tugay kitap okurken paylaştı beğeni yağdı

Güzelliyle yıllara meydan okuyan Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Son olarak kırmızı bikinili pozuyla 200 bini aşkın beğeni alan Tugay paylaşımlarına devam ediyor. Zalim İstanbul dizisinin final yapmasından sonra soluğu tatilde alan Mine Tugay evine döndü. Karantina döneminde çok dikkatli olan ve evde vakit geçiren Tugay sık sık gündelik hayatından pozlarını sevenleriyle paylaşıyor.

Ekran Alıntısı

42 yaşındaki oyuncu mini renkli eteği ve beyaz gömleğiyle kitap okurken ki halini sosyal medyadan paylaştı. Tugay'ın bu paylaşımına "40+ yaş üstü Türkiye'nin en güzel kadını", 'Çok güzelsin' yorumları yapıldı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kıza sürede 160 bin beğeni aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Yeni sezona iki ünlü isim katıldı!Yeni sezona iki ünlü isim katıldı!
Ezgi Sertel ‘Fazlası Zarar’la dönüyor!Ezgi Sertel ‘Fazlası Zarar’la dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sahip olduklarını tek tek saydı
Sahip olduklarını tek tek saydı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melisa Döngel'in sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece hayranlarının sorularını yanıtladı
En beğendiği erkek oyuncuyu açıkladı
Güldür Güldür Show yeni sezona hangi oyuncular katıldı! İşte Güldür Güldür'ün yeni isimleri
Yeni sezona iki ünlü isim katıldı!
Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki akıma uydu! 51 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki akıma uydu
MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? 9 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef'te eleme adayları belli oldu!
Nusret Gökçe altınlı cappuccino yaptı: Kahve dükkanı açacağım
Nusret yine abarttı! Yeni işini bakın nasıl açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.