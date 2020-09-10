Mine Tugay kitap okurken paylaştı beğeni yağdı

Güzelliyle yıllara meydan okuyan Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Son olarak kırmızı bikinili pozuyla 200 bini aşkın beğeni alan Tugay paylaşımlarına devam ediyor. Zalim İstanbul dizisinin final yapmasından sonra soluğu tatilde alan Mine Tugay evine döndü. Karantina döneminde çok dikkatli olan ve evde vakit geçiren Tugay sık sık gündelik hayatından pozlarını sevenleriyle paylaşıyor.

42 yaşındaki oyuncu mini renkli eteği ve beyaz gömleğiyle kitap okurken ki halini sosyal medyadan paylaştı. Tugay'ın bu paylaşımına "40+ yaş üstü Türkiye'nin en güzel kadını", 'Çok güzelsin' yorumları yapıldı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kıza sürede 160 bin beğeni aldı.

