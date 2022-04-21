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Mine Tugay sütyeniyle plajda pozunu paylaştı! "Taş yanında yumuşak kalır"

21.04.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın adı sosyal medyada sık sık anılıyor. Instagram'da 3,6 milyon takipçi kitlesine sahip olan Mine Tugay, pozları ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Tugay, plajdan sütyenli pozunu paylaştı.

Mine Tugay sütyeniyle plajda pozunu paylaştı! "Taş yanında yumuşak kalır"

Ekranların tanınan simalarından biri olan Mine Tugay, kızıl saçları ve pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan 43 yaşındaki Tugay zaman zaman cesur pozlarını da paylaşıyor.

MİNE TUGAY SÜTYENİYLE PLAJDA POZ VERDİ

Medcezir, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Çilek Kokusu gibi dizilerde aldığı rollerle ününe ün katan Mine Tugay, son zamanlarda sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Mine Tugay sütyeniyle plajda pozunu paylaştı!

Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunan Mine Tugay, plajdan sütyenli pozunu paylaştı.

Mine Tugay sütyeniyle plajda pozunu paylaştı!

Tugay'ın o pozuna takipçilerinden, "Taş yanında yumuşak kalır", "İkon geri dönüyor", "Bu dünya sizi haketmek için ne yaptı?" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

Mine Tugay sütyeniyle plajda pozunu paylaştı!

Mine Tugay yırtmaçlı ve dekolteli pozlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Mine Tugay sütyeniyle plajda pozunu paylaştı!

1,70 boyundaki ünlü ismin oyunculuğun yanında sunuculuk deneyimi de bulunuyor.

Mine Tugay sütyeniyle plajda pozunu paylaştı!

Mine Tugay sütyeniyle plajda pozunu paylaştı!

Mine Tugay sütyeniyle plajda pozunu paylaştı!

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Mine Tugay Instagram
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