Mine Tugay sütyeniyle plajda pozunu paylaştı! "Taş yanında yumuşak kalır"

Ekranların tanınan simalarından biri olan Mine Tugay, kızıl saçları ve pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan 43 yaşındaki Tugay zaman zaman cesur pozlarını da paylaşıyor.

MİNE TUGAY SÜTYENİYLE PLAJDA POZ VERDİ

Medcezir, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Çilek Kokusu gibi dizilerde aldığı rollerle ününe ün katan Mine Tugay, son zamanlarda sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunan Mine Tugay, plajdan sütyenli pozunu paylaştı.

Tugay'ın o pozuna takipçilerinden, "Taş yanında yumuşak kalır", "İkon geri dönüyor", "Bu dünya sizi haketmek için ne yaptı?" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

Mine Tugay yırtmaçlı ve dekolteli pozlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

1,70 boyundaki ünlü ismin oyunculuğun yanında sunuculuk deneyimi de bulunuyor.





