Mini bikinisiyle poz veren Bahar Candan'a tepki yağdı

Kalçasını açtığı pozlarıyla gündeme oturan Bahar Candan, bu defa mini bikinili havuz paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.

Candan'a ''Gündem olmak için namazı bile kullandın'' ve ''Git gide daha daha sağlıksız davranışlar sergiliyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Sık sık alışveriş sonrası videolar paylaşan Bahar Candan, kalçasının yarısını açtığı pozlarla da tepki topuyor.

Alkolü bırakma kararını takipçileriyle paylaşan Bahar Candan, namaz kılmayı öğrenmek için uygulama indirdiğini anlatmıştı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, OnlyFans'tan büyük paralar kazanıyor.

Bahar Candan'ın Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi mevcut.



