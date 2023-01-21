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Mini bikinisiyle poz veren Bahar Candan'a tepki yağdı

21.01.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde namaza başlayacağını duyuran Bahar Candan, havuz paylaşımıyla topa tutuldu. Mini bikinisini giyen Bahar Candan ses getiren videoya 'Yeni uyandım, havuza iniyorum'' notunu düştü.

Mini bikinisiyle poz veren Bahar Candan'a tepki yağdı

Kalçasını açtığı pozlarıyla gündeme oturan Bahar Candan, bu defa mini bikinili havuz paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.

Bahar Candan mini bikinisi giyip poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı

Candan'a ''Gündem olmak için namazı bile kullandın'' ve ''Git gide daha daha sağlıksız davranışlar sergiliyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Bahar Candan mini bikinisi giyip poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı

Sık sık alışveriş sonrası videolar paylaşan Bahar Candan, kalçasının yarısını açtığı pozlarla da tepki topuyor.

Mini bikinisiyle poz veren Bahar Candan'a tepki yağdı

Alkolü bırakma kararını takipçileriyle paylaşan Bahar Candan, namaz kılmayı öğrenmek için uygulama indirdiğini anlatmıştı.

Bahar Candan mini bikinisi giyip poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, OnlyFans'tan büyük paralar kazanıyor.

Bahar Candan mini bikinisi giyip poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı

Bahar Candan'ın Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi mevcut.

Bahar Candan mini bikinisi giyip poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı

Bahar Candan mini bikinisi giyip poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı


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