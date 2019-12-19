Minibüse yetişmek isterken ölümle burun buruna geldi!

Kaza, Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi Şelale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite sınavına hazırlanan Burak Öztürk isimli genç, dershaneye gitmek için yol kenarında beklemeye başladı. Yolun karşısına minibüsün gelmesiyle birlikte aniden yola fırlayan gence, Manavgat istikametinden Şelale istikametine gitmekte olan S.A.’nın kullandığı 07 AGG 165 plakalı ticari araç çarptı.

HAVAYA SAVRULUP ASFALTA DÜŞTÜ

Aracın çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya savrulan ve asfalta düşen genç ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapılan Burak Öztürk Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç, Antalya'ya sevk edildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kazayı duyarak hastaneye gelen Burak Öztürk’ün ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldular. (İHA)

