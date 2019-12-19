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Minibüse yetişmek isterken ölümle burun buruna geldi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dershaneye gitmek için beklerken minibüsün gelmesiyle aniden yola fırlayan genç, ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, aracın metrelerce havaya fırlattığı genç ağır yaralandı.

Kaza, Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi Şelale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite sınavına hazırlanan Burak Öztürk isimli genç, dershaneye gitmek için yol kenarında beklemeye başladı. Yolun karşısına minibüsün gelmesiyle birlikte aniden yola fırlayan gence, Manavgat istikametinden Şelale istikametine gitmekte olan S.A.’nın kullandığı 07 AGG 165 plakalı ticari araç çarptı.

HAVAYA SAVRULUP ASFALTA DÜŞTÜ

Aracın çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya savrulan ve asfalta düşen genç ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapılan Burak Öztürk Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç, Antalya'ya sevk edildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kazayı duyarak hastaneye gelen Burak Öztürk’ün ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldular. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya minibüs

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Şoför uyuyor sanırım.
Eskiden karşıdan karşıya geçerken önce sağa sola bakarak geçilirdi şimdi öncelik yayaların olduğu için yola fırlayan fırlayana
Sağına soluna bakmadan yola atlamakta neymiş....
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