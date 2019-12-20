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Minibüsü bir senede evleri haline getirdiler! İçini gören şokta

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Rutinlikten ve hayatın karmaşasından sıkılınca hayallerinin peşine düşmeye karar veren maceraperest çift!

Isabelle ve Antonie isimli çiftimiz, sabah 9, akşam 5 çalışma düzeninden ve hayatın keşmekeşinden sıkılınca kendilerini mutlu edecek bir şeylerin arayışına girdiler. '36 yaşındayken mühendislik kariyerimizi geride bıraktık, evimizi sattık ve yeni hayatımızı gezgin olarak yaşamaya karar vererek Amerika’ya doğru efsanevi bir yolculuğa çıktık. Bu satırları bu yolculuğun 3. yılında yazıyorum ve asla geriye bakmıyoruz.' diyen çift, her şeyi geride bırakıp maceraya atılmayı tercih ettiler. Çift, genç yetişkinlik dönemlerinde de sık sık seyahat edermiş.

RUTİNLİKTEN SIKILINCA HAYALLERİNİN PEŞİNE DÜŞMÜŞLER

Zamanla biz de yaşıtlarımızın yaptığı şeyleri yapmaya başladık: ev aldık, arabalar aldık, kariyer yolculuğuna başladık. Bununla beraber gelen rutine ayak uydurduk. Buna rağmen hobilerimize ve kısa, yoğun tatillerimize baya para harcardık. Otuzlu yaşlara geldiğimiz zaman emekli olana kadar bu şekilde yaşamak zorunda olduğumuzu fark ettik. diyen çift içine düştükleri rutin hayatı böyle özletliyorlar.

Sonrasında hayat devam ederken daha az harcama, daha az iş ve kendimizi daha fazla mutlu edecek şeylerin hayalini kurmaya başlayan çift, öncelikle boş bir karavan tasarlamış ve her şeyini kendileri yapmış. Birkaç yıl sonrasında ise daimi olarak karavanda yaşamaya başlayan eğlenceli çift, hemen hemen her gün kayak yapıyor, dağ bisikleti sürüyor.

TONLARCA PARA KAZANMIYORLAR

'İnsanlar genellikle bizim sadece ‘şanslı’ olduğumuzu veya bir şekilde tonlarca para kazandığımızı düşünüyorlar. Ama durum böyle değil! Biz yalnızca bir hayal kurduk, plan yaptık ve harekete geçtik. Yıllarca bunun için fedakarlıklar ve birikimler yaptık, şimdi ise karşılığını alma zamanı!'
Eskiden mühendis oldukları için karavanlarını kendileri taasrlayan çift, 'her şeyi kendi elimizle yapmanın nasıl olduğunu öğrenmek zorundaydık. İlk başta biraz zordu ama sabırla ve öğrenme motivasyonuyla herkes bunu yapabilir aslında' diyerek diğer insanlara da motivasyon veriyor.

BİR SENEDE KARAVANI İSTEDİKLERİ ŞEKLE GETİRMİŞLER

Peki bu karavan evi, her zaman yaşayabilecekleri ve her zaman evleri olarak görebilecekleri bir yer haline getirmek ne kadar zaman aldı? Bu karavanın tamamen oluşması yaklaşık 1.000 saat sürmüş. Tam zamanlı çalıştığı işlerinden geriye kalan zamanlarında bu karavan ile ilgilenebilmişler. Bu nedenle tamamen bütün işleri bitirmek neredeyse bir yıl sürmüş.

YERLEŞİK HAYATA GEÇMEYİ DÜŞÜNMÜYORLAR

Isabelle ve Antonie karavanın içine ihtiyaç duyacakları her şeyi yaptılar. Fırın, tuvalet, buzdolabı, ısıtıcı gibi gerekli her şey var. 2017 yılından bu yana bu şekilde yaşıyan çift, 'her yer bizim bahçemiz' diyor ve yakın zamanda yerleşik hayata geçmeyi düşünmüyorlar.

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