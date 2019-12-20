Minibüsü bir senede evleri haline getirdiler! İçini gören şokta

Isabelle ve Antonie isimli çiftimiz, sabah 9, akşam 5 çalışma düzeninden ve hayatın keşmekeşinden sıkılınca kendilerini mutlu edecek bir şeylerin arayışına girdiler. '36 yaşındayken mühendislik kariyerimizi geride bıraktık, evimizi sattık ve yeni hayatımızı gezgin olarak yaşamaya karar vererek Amerika’ya doğru efsanevi bir yolculuğa çıktık. Bu satırları bu yolculuğun 3. yılında yazıyorum ve asla geriye bakmıyoruz.' diyen çift, her şeyi geride bırakıp maceraya atılmayı tercih ettiler. Çift, genç yetişkinlik dönemlerinde de sık sık seyahat edermiş.

RUTİNLİKTEN SIKILINCA HAYALLERİNİN PEŞİNE DÜŞMÜŞLER

Zamanla biz de yaşıtlarımızın yaptığı şeyleri yapmaya başladık: ev aldık, arabalar aldık, kariyer yolculuğuna başladık. Bununla beraber gelen rutine ayak uydurduk. Buna rağmen hobilerimize ve kısa, yoğun tatillerimize baya para harcardık. Otuzlu yaşlara geldiğimiz zaman emekli olana kadar bu şekilde yaşamak zorunda olduğumuzu fark ettik. diyen çift içine düştükleri rutin hayatı böyle özletliyorlar.

Sonrasında hayat devam ederken daha az harcama, daha az iş ve kendimizi daha fazla mutlu edecek şeylerin hayalini kurmaya başlayan çift, öncelikle boş bir karavan tasarlamış ve her şeyini kendileri yapmış. Birkaç yıl sonrasında ise daimi olarak karavanda yaşamaya başlayan eğlenceli çift, hemen hemen her gün kayak yapıyor, dağ bisikleti sürüyor.