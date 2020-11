Minik Leyla'nın ailesi, küçük çocuğun ölümüne ilişkin davada verilen karara itiraz etti

"Leyla'nın nerede ve hangi koşullar altında tutulduğuna ilişkin kesin bir bilgi olmamakla birlikte, birkaç mantıksal önerme ile bir sonuca varmamız bize göre mümkündür. Şöyle ki, tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere, Leyla'nın kaybolma anı ile kayıp olduğunun farkına varılması arasında 10-15 dakika gibi çok kısa bir zaman dilimi vardır. Bu zaman dilimimden hemen sonra neredeyse bütün köy halkı aramaya başlamış ve hemen her yere bakılmıştır. Dolayısıyla maktulün bir dakikada yürüyebileceği ortalama mesafe hesaplanıp 10-15 ile çarpılırsa maktulün çok fazla uzaklaşmasının mümkün olmadığı anlaşılacaktır. Bu önermeden hareketle Leyla'nın kaybolmayıp kaçırılmış olduğunu tespit edebiliriz. Bu durumun önemi ise Leyla'nın kaçırıldığı çemberin köy içinde kalmasıdır. Olayın hemen akabinde jandarma ekipleri ve daha bir çok arama kurtarma ekibi olay yerine intikal ettiğinden dolayı o kargaşada faillerin maktulü köyden çıkarmasının düşük bir olasılık olduğunu, Leyla'nın köyde bir süre tutulduktan sonra köy dışına çıkarıldığı kanaatimizce daha güçlü bir olasılıktır."

- Sanıklar süreci kontrol altında tutmak için gelişmeleri an be an takip etti

Dilekçesinde, fail veya faillerin köy ahalisinden olmaları ve özellikle mevcut sanıklar bakımından hem akrabalık hem de komşuluk ilişkilerinin bulunmasının farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olduğuna işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren bu suçu işleyenler sürekli olarak veyahut zaman zaman arama kurtarma faaliyetlerine katılıp hem şüphe çekmemek hem de tüm gelişmelerden haberdar olup süreci kontrol altında tutmak istemişlerdir. Kolluk birimleri de dahil olmak üzere ilgili tüm birimlerden bilgi alarak aynı zamanda kendilerine bilgi veren suç ortakları sayesinde an be an gelişmeleri takip etmişlerdir. Arama ekiplerini yanlış yönlendirerek zaman kazanmışlardır. Böylece fiil

üzerinde hakimiyet kurmaları kolaylaşmıştır. Adli tıp kurumu raporunda belirtildiği üzere, çocuğun zehirlenme, cinsel istismar, boğularak ölme, darp veya

açlıktan öldüğüne dair veri yoktur. Ancak mide ve kalın bağırsaklarda hiç bir besin

bulunmamıştır. Bu durumda ölümünden önce uzunca bir süre aç ve susuz bırakıldığı anlaşılmaktadır."