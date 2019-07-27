Minik Melih, sünnet kıyafetinin pelerini ile son yolculuğuna uğurlandı

Bergama'nın kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Fidan (39), dün saat 10.00 sıralarında, eşi Fazilet Fidan (37), çocukları Mete Fidan (11) ve Melih Fidan'ı da alarak Kavaklı mevkiindeki tarlalarına bamya toplamaya gitti. Tarlaya varmalarından bir süre sonra, uykusu geldiği için küçük Melih'i, 45 PA 0190 otomobillerinin arka koltuğuna yatıran Fidan çifti, tarladaki işlerinin başına döndü. Ancak, yaklaşık 30 dakika sonra otomobil bir anda alev aldı.

BABA, OĞLUNU AĞIR YARALI OLARAK OTOMOBİLDEN ÇIKARDI

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri farkeden baba Mehmet Fidan, otomobilin kapısını açarak oğlunu ağır yaralı olarak dışarı çıkardı. Baba Fidan'ın da kollarında yanıklar oluştu. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ambulansı ile baba-oğul Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, vücudunda 3'üncü derece yanıklar bulunan küçük Melih, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük Melih'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba Mehmet Fidan ise aynı günün akşamı, tedavisinin ardından taburcu edildi.