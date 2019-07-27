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Minik Melih, sünnet kıyafetinin pelerini ile son yolculuğuna uğurlandı

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GÜNDEM  | 27.07.2019 21:11 | Son Güncelleme

İzmir'in Bergama ilçesinde, içinde uyuduğu park halindeki otomobilde çıkan yangından, babası tarafından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan ancak doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren 3 yaşındaki Melih Fidan'ın cenazesi, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı. Fidan'ın tabutuna, giyemediği sünnetlik pelerinin serilmesi, yürekleri dağladı.

Bergama'nın kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Fidan (39), dün saat 10.00 sıralarında, eşi Fazilet Fidan (37), çocukları Mete Fidan (11) ve Melih Fidan'ı da alarak Kavaklı mevkiindeki tarlalarına bamya toplamaya gitti. Tarlaya varmalarından bir süre sonra, uykusu geldiği için küçük Melih'i, 45 PA 0190 otomobillerinin arka koltuğuna yatıran Fidan çifti, tarladaki işlerinin başına döndü. Ancak, yaklaşık 30 dakika sonra otomobil bir anda alev aldı.

BABA, OĞLUNU AĞIR YARALI OLARAK OTOMOBİLDEN ÇIKARDI

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri farkeden baba Mehmet Fidan, otomobilin kapısını açarak oğlunu ağır yaralı olarak dışarı çıkardı. Baba Fidan'ın da kollarında yanıklar oluştu. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ambulansı ile baba-oğul Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, vücudunda 3'üncü derece yanıklar bulunan küçük Melih, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük Melih'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba Mehmet Fidan ise aynı günün akşamı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

TABUTUNA SÜNNETLİĞİNİN PELERİNİ SERİLDİ

Küçük Melih'in otopsisinin ardından bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, ikinci konut olarak kullandıkları Bergama ilçe merkezindeki Kurtuluş Mahallesi, Turgut Sokak'taki evlerinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde anne Fazilet Fidan ve baba Mehmet Fidan gözyaşlarına boğulurken, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Helallik alınıp, dua edilmesinin ardından, küçük Melih'in tabutuna giyemediği sünnetlik pelerin serildi. Yakınları son kez tabutuna dokunup, vedalaştı. Bu sırada baba Mehmet Fidan, cenaze aracına çıkıp, oğlunun tabutuna sarılmak istedi. Ancak, yakınları kendisini uzaklaştırdı. Ardından çocuğun cenazesi Kurtuluş Camisi'ne götürüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Burada ikindide kılınan cenaze namazına AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, baba Mehmet Fidan, Fidan ailesienin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından küçük Melih'in, Hamzalı Süleymaniye Mahallesi Mezarlığı'na götürülen cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA)


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