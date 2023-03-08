Minik Serçe Sezen Aksu afet bölgesinde! Depremzedelere moral olmak için...

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu asrın felaketinde 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Deprem felaketinin ardından yaptığı yardımlarla dikkat çeken "Minik Serçe" lakaplı Sezen Aksu da depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a gitti.

Depremzedelere moral veren Aksu, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde de yardım ekipleriyle bir araya gelerek vatandaşlarla sohbet etti. Aksu, deprem bölgesinde çalışan görevlilerle de çay içerek konuşmayı ihmal etmedi.

O anları ınstagram hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı sosyal medyada takdir topladı. Sezen Aksu'ya, 'Sen ne güzel kadınsın', 'Sezen çok duygusal, çok merhametli seni seviyoruz' yorumları yapıldı.





