"Minimize" çıkışıyla hafızlara kazınan İlhan Palut Süper Lig'e geri dönüyor

Bu sene Çaykur Rizespor'un başında Süper Lig'e başlayan olumsuz sonuçların ardından görevden ayrılan deneyimli teknik direktör İlhan Palut Süper Lig'e geri dönüyor.

Konyaspor’da teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekipte Çağdaş Atan ile yollar ayrılırken, 2021-2023 yılları arasında takımı çalıştıran İlhan Palut’un yeniden göreve gelmesi gündemde. Yönetim, deneyimli teknik adamla temaslara başladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, teknik direktörlük pozisyonu için değerlendirme ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla İlhan Palut’un Konya’ya davet edildiği ifade edildi. Palut’un bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehre ulaşması bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

"MİNİMİZE" ÇIKIŞI HAFIZLARDA

İlhan Palut, Rizespor'un başındayken gelen bir soru üzerine “Hayattan beklentilerimi minimize etmeyi öğrendim ben. Minimize...” yanıtını vermiş ve bu yanıt uzun süre hafızalardan silinmemişti.

