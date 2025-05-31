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Mion #ErkeklerDeYanar Sloganıyla Sahaya Çıktı

Migros’un kişisel bakım markası Mion, “Cilt Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Kadın, erkek, çocuk her yaştan tüketiciye, cazip fiyatları ile hitap eden Mion, #ErkeklerDeYanar farkındalık kampanyası ile Hatayspor maçında sahaya çıktı.

Mion #ErkeklerDeYanar Sloganıyla Sahaya Çıktı
Mustafa Fidan

Kozmetik sektörünün yeni nesil temsilcisi Mion, Cilt Kanseri Farkındalık Ayı’nda toplumda yaygın bir önyargıya dikkat çekiyor. “Güneş koruyucular sadece kadınlar için değildir; güneş herkesin cildini yakar” diyen Mion, #ErkeklerDeYanar kampanyası ile güneşten korunmanın cinsiyeti olmadığını vurguluyor.

HATAYSPOR İLE İŞ BİRLİĞİ: SAHADA GÜNEŞ KORUMASI MESAJI

Kampanyanın ilk adımı olan saha etkinlikleri kapsamında Mion, Hatayspor ile dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile gerçekleşen maç öncesi Hatayspor teknik direktörü ve futbolcuları sahaya çıkmadan önce güneş kremi uyguladılar, #ErkeklerDeYanar yazılı pankartla topluma farkındalık mesajı verdiler. Maç boyunca LED ekranlarda Mion içerikleri yayınlanırken, Mion şarkılarıyla tribünlerde çoşkulu anlar yaşandı.
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TEKNİK DİREKTÖR MURAT ŞAHİN’DEN YENİ OYUN TAKTİĞİ: “SÜR, SÜR, SÜR!”

Kampanyanın reklam filminde ise, saha kenarında futbolcularına “Sür, sür, sür!” diye seslenen Teknik Direktör Murat Şahin’in bu kez topa değil, güneş kremine vurgu yaptığı kurgu dikkat çekiyor. Filmde, oyuncuların antrenman öncesinde savaş boyası şeklinde güneş kremi sürdüğü sahneler yer alıyor. Film, şu çarpıcı soruyla sona eriyor: “Cilt kanseri erkeklerde 3 kat daha yaygınken, güneş kremi reklamlarında neden hep kadınlar var?”

AYSUN ZAMAN: “HERKESİN KİŞİSEL BAKIM HAKKI VAR”

Migros Ticaret A.Ş. Kozmetik Mağazacılığı Yönetici Direktörü Aysun Zaman, “Kişisel bakım sadece estetik değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın bir parçası. Herkesin kendine iyi bakabilmesini mümkün kılmak için Mion mağazalarımızda her gün ulaşılabilir fiyatlarla binlerce ürünü müşterilerimize sunuyoruz. Bugün 20 ilde 102 mağazamızla hizmet veriyoruz. Ve mağaza sayımızı hızla artırıyoruz. Kişisel bakımın kapsayıcı ve erişilebilir olması gerekliliği ile mağazalarımızda kadın, çocuk kişisel bakım yanında erkek kişisel bakım alanları da açıyoruz. Güneş kremi kullanımı da kişisel bakımın önemli adımlarından biri. Cilt Kanseri Farkındalık Ayında #ErkeklerDeYanar kampanyamızda Hatayspor ile yaptığımız iş birliği ile geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

SİNEM SERDAR: “ERKEK HEDEF KİTLEYE ODAKLANDIĞIMIZ ÇİZGİ DIŞI BİR İLETİŞİM KURGULADIK”

Migros Ticaret A.Ş. Müşteri Deneyim Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar kampanyanın yaratıcı stratejisini şöyle değerlendirdi: “Yeni nesil kişisel bakım anlayışının temsilcisi olan Mion için yarattığımız #ErkeklerDeYanar kampanyasında, kişisel bakım iletişiminde çoğu zaman göz ardı edilen erkek hedef kitleye odaklanarak çizgi dışı bir iletişim kurguladık. Güneş kremi gibi temel bir cilt bakım ürününün iletişimi çoğunlukla kadınlar üzerinden yürütülürken, erkeklerin de cilt kanserine yakalandığını ve korunmak için güneş kreminin gerekliliğini vurguluyoruz. Kampanyayı dijital mecralar, influencer iş birlikleri ve büyük şehirlerdeki açık hava reklamlarıyla da destekliyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
spor cilt kanseri krem
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