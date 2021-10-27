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Miralem Pjanic depremi! Transferde usülsüzlük şüphesi

27.10.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bonservisi İspanya La Liga ekibi Barcelona'da bulunan ve kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic'in Katalan ekibine transferinde usulsüzlük şüphesi kapsamında inceleme başlatıldı. Son 2 yılı kapsayan 62 transfer inceleme altına alınırken Beşiktaş'ta forma giyen Pjanic'in Barcelona'ya transferi de soruşturma dosyasında yer alıyor. İşte detaylar...

Miralem Pjanic depremi! Transferde usülsüzlük şüphesi
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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İtalyan futbolunda transferlerle ilgili usulsüzlük şüpheleri üzerine inceleme başlatıldı. Son iki yılı kapsayan süreçte gerçekleşen bazı transferlerde ödenen rakamlar üzerine oluşan şüphenin, ilgili makamları konuyla ilgili bir dosya oluşturmaya yönelttiği bildirildi.

Futbol Kulüpleri Teftiş Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporun, İtalya Futbol Federasyonu Savcılığı ile İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'ya teslim edildiği ortaya çıktı. Raporda, belirtilen süre içerisinde büyük kulüplerin de dahil olduğu 62 transferdeki mali usulsüzlük şüphelerinin bulunduğu belirtildi.

Şüphelerin odağında özellikle gerçekleştirilen yüksek ücretli transferlerdeki rakamlardan elde edilen kazanç ve bu rakamların ödemeleri bulunduğu bildirildi. Bu ödemelerin belirtilen rakamlar ölçüsünde olup olmadığından şüphelenildiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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