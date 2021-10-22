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Miralem Pjanic: Galatasaray'ı yeneceğiz!

22.10.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pjanic, takım arkadaşlarını motive etmek için adeta bir kaptan gibi çalışıyor. Yıldız futbolcu, ekip yemeğinde takıma özgüven aşılayarak derbi öncesi galibiyet sinyali verdi

Miralem Pjanic: Galatasaray'ı yeneceğiz!
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş 'ta takım dün izinli olmasına rağmen Miralem Pjanic durmadı... Bosna Hersekli yıldız futbolcu, dün tesise gidip bireysel olarak hazırlıklarına devam etti.

Derbiye yüzde 100 hazır olarak çıkmak için çalışan Pjanic, takımı da ateşlemek için elinden geleni yapıyor. Başarılı futbolcunun takım arkadaşlarıyla tıpkı bir kaptan gibi sık sık görüşüp motivasyon yüklemesi yaptığı öğrenildi.

"DERBİYİ KAZANACAĞIZ"

Son olarak önceki günkü idman sonrasında takım arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelen Pjanic'in, "Ne olursa olsun başımız hep yukarı bakmalı. Futbolda iniş ve çıkışlar hep var. Kaybedilmiş bir şey yok. Kaliteli bir takımız ve derbide kazanmaya başlayıp sonrasında çıkışa geçeceğiz" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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