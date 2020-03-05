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Mirandes 0-1 Real Sociedad (Maç Sonucu) İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad 32 yıl sonra finalde

İSPANYA HABERLERİ  | 05.03.2020 01:48 | Son Güncelleme

İspanya Futbol Kral Kupası'nda Mirandes'i eleyen Real Sociedad, 32 yıl sonra finale kaldı.

Mirandes 0-1 Real Sociedad (Maç Sonucu) İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad 32 yıl sonra finalde

Kral Kupası'nda yarı finale kalan tek 2. lig takımı olan Mirandes ile karşılaşan Real Sociedad, 2-1 kazandığı ilk maçın ardından rakibini deplasmanda oynanan rövanş maçında da 1-0 mağlup etti.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal attı.

Kral Kupası tarihinde altı kez final oynayan ve 1909 ve 1987'de iki kez bu kupayı kazanan Real Sociedad, son olarak 1988 yılında finale kalmış ve Barcelona'ya 1-0 yenilmişti.

Kupada diğer finalist bu akşam oynanacak Granada-Athletic Bilbao maçında belli olacak.

Kral Kupası'nı 23 kez ile, Barcelona'nın ardından en fazla kazanan ikinci takım olan Athletic, Granada'ya karşı sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı. (AA)

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Mirandes real sociedad kral kupası

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