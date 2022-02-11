Miray Daner ile Oğulcan Engin birlikteliği, 2021'in Kasım ayından bu yana sürüyor. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Miray Daner'in birlikte çekildiği fotoğraf olay oldu. Miray Daner'deki değişim takipçilerinin gözünden kaçmadı. Söz konusu paylaşımın ardından Miray Daner'in çenesine ne oldu? Dolgu mu yaptırdı? Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi Miray Daner kimdir? Nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Miray Daner - Oğulcan Engin aşkı ve paylaşıma ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MİRAY DANER'İN ÇENESİNE NE OLDU?

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın futbol yorumcusu Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin ile Miray Daner bir süredir birlikteler. Zaman zaman sevgilisiyle verdiği aşk pozlarını takipçileriyle paylaşan Miray Daner'in, sosyal medyaya da taşıyan Daner-Engin çiftinin son paylaşımı olay oldu.

Takipçileri, Daner'in Engin ile çekilen bu karesindeki çene detayını fark etti.

MİRAY DANER DOLGU MU YAPTIRDI?

Fotoğrafı görenler Miray Daner'in çenesine dolgu yaptırdığını iddia etti. Kısa sürede gündem olan paylaşıma sosyal medya kullanıcıları, "Çenene ne oldu?" ve "Dolgu biraz fazla olmuş." şeklinde yorumda bulundu.

Bazıları da ünlü oyuncunun fotoğrafına photoshop yaparken ayarı kaçırdığı yönünde görüş bildirdi.

SEDA SAYAN'IN OĞLU OĞULCAN ENGİN'İN SEVGİLİSİ MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Naz Daner 15 Ocak 1999'da İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.

Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.

