Miray Daner'in Kuş Uçuşu'ndaki öpüşme sahneleri olay oldu

Netflix'in yeni Türk dizisi Kuş Uçuşu yayınlandığı andan itibaren konuşulmaya başlandı. Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner, İrem Sak ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin merak edilenler araştırılırken diziyi izleyen Miray Daner fanları sosyal medyada oyuncuyu en çok konuşulan isimler arasına soktu.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner'in Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleri dikkat çekti. Dizide cesur sahnelere imza atan Daner'in cüretkar tarzı ve oyunculuğu beğeni topladı.

Miray Daner'in dizideki iddialı sahnelerini görenler "Oğulcan kızmaz mı?", "Alev alev", "Kadın oyunculuğunu arşa çıkarmış" yorumları yaptı.

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ KONUSU

Kuş Uçusu konusu şu anlatımla Netflix'te yer alıyor: Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?



