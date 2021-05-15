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Miray Daner’in yeni tarzı hayranlarından tam puan aldı

15.05.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç oyuncu Miray Daner, Instagram hesabını aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Miray Daner’in Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafı hayranlarından tam puan aldı.

Miray Daner’in yeni tarzı hayranlarından tam puan aldı

Medcezir ve Vatanım Sensin dizileriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Miray Daner son olarak Saygı dizisiyle hayranlarının karşısına çıktı. Genç oyuncu şu sıralar Netflix’te yayınlanacak olan Kuş Uçuşu adlı dizinin çekimleri için sette.

Yıllar içerisinde büyüyen, farklılaşan oyuncu, kendi tarzını da bulma yolunda hızla ilerledi. Şimdi daha kendinden emin bir tarzla dikkat çekiyor. Miray Daner’in Instagram hesabından paylaştığı son fotorğafı hayranlarından tam puan aldı.

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MİRAY DANER KARİYERİ

Hayranlarının ekrandaki bir dizide görmeyi de merakla beklediği oyuncu, adeta izleyenlerin gözü önünde büyüdü. Küçük yaşlarından beri ekranda olan Miray Daner, henüz 9 yaşındayken Bez Bebek dizisinde oynamaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Kuş Uçuşu dizisi
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