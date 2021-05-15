Miray Daner’in yeni tarzı hayranlarından tam puan aldı

Medcezir ve Vatanım Sensin dizileriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Miray Daner son olarak Saygı dizisiyle hayranlarının karşısına çıktı. Genç oyuncu şu sıralar Netflix’te yayınlanacak olan Kuş Uçuşu adlı dizinin çekimleri için sette.

Yıllar içerisinde büyüyen, farklılaşan oyuncu, kendi tarzını da bulma yolunda hızla ilerledi. Şimdi daha kendinden emin bir tarzla dikkat çekiyor. Miray Daner’in Instagram hesabından paylaştığı son fotorğafı hayranlarından tam puan aldı.

MİRAY DANER KARİYERİ

Hayranlarının ekrandaki bir dizide görmeyi de merakla beklediği oyuncu, adeta izleyenlerin gözü önünde büyüdü. Küçük yaşlarından beri ekranda olan Miray Daner, henüz 9 yaşındayken Bez Bebek dizisinde oynamaya başlamıştı.

