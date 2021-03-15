Miray Daner süper minisiyle poz verdi! İnce bacakları olay oldu

Medcezir, Vatanım Sensin gibi dizilerle yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü.

Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Genç yıldızın 'Yürüyorum sana doğru' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede trend olmayı başardı. Siyah deri mini eteği ile adeta düşman çatlatan güzel oyuncu, verdiği kilolarla da ilgi odağı oldu.

Takipçileri Miray Daner'e övgü dolu yorumlar yaptı.

Son olarak Saygı dizisinde oynayan genç oyuncu başarılı performansıyla takdir edilmişti.



