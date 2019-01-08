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Mircea Lucescu 2. Lig karma takımları maçını takip etti

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.01.2019 16:19 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF 2. Lig kulüplerinde forma giyen futbolculardan oluşan karma takımların maçını takip etti.

Mircea Lucescu 2. Lig karma takımları maçını takip etti

Mircea Lucescu'nun talebi üzerine Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, TFF 2. Lig ekiplerinin futbolcularından oluşan karma takımlar karşılaştı.

Müsabakayı, Lucescu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, kulüp ve futbolcu temsilcileri de izledi.

A Milli Takım oyuncu havuzunun genişletilmesini amaçlayan karşılaşmada beyaz takım, kırmızı takımı 2-1 mağlup etti. Beyaz takımın gollerini Abdullah Balıkçı ve Ahmet Hakan Şahin atarken, kırmızı takımın tek golünü Devrim Taşkaya kaydetti.

Organizasyonda yarın, Spor Toto 1. Lig kulüplerinin futbolcularından oluşan karmalar karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
mircea lucescu 2. lig

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