Lucescu ilginç Arda Turan yanıtı!

A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi'nde yarın TSİ 19:00'da Rusya ile oynayacağı mücadele öncesinde teknik direktör Mircea Lucescu ile futbolculardan Sinan Bolat açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Soçi kentindeki Adler Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, karşılaşmaya nasıl bir sistemle çıkacağı ve Arda Turan'ın oynayıp oynamayacağının sorulması üzerine , "Reçete olsa bile ben burada söylemem. Aynı tip oynayan iki takımla maç yaptık İsveç ve Rusya. Bunun reçetesi olsa bile söylenmez. Kimin de nerede nasıl oynayacağını maç saatine kadar söylemeyeceğim" dedi.

"GENÇ OYUNCULARI TANIMAK, NEREDE NASIL OYNAYACAĞINI GÖRÜP ONA GÖRE OYNATMAK LAZIM"

Lucescu, takımlarında az süre alan genç oyuncular ile ilgili, "Daha öncede konuştum bunları. Kendilerinden daha üst seviyedeki ekiplere transfer oldu çoğunluğu. Bu kulüplerde kendilerini kanıtlamaları için zamana ihtiyaçları var. Ben de onlara kendi ekiplerinde süre alıp oynamaları için yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak zamana ihtiyaçları var. Kulüplerinde oynamaları benim için daha iyi olur elbette. Genelde antrenörler, doğal olarak tecrübeli oyuncularla oynamak isterler. Çok fazla yoktur genç oyuncularla yola çıkıp bir şeyler başarmak isteyen antrenörler. Genç oyuncuları tanımak, nerede nasıl oynayacağını görüp ona göre oynatmak lazım. Bu düzeni kurmak, zaman isteyen bir şey. Onlara güvenip zaman vermek lazım. Genelde Rusya, Türkiye ve Kıbrıs'taki kulüplerde orta yaş ve üzeri oyuncularla oynatılıyor" şeklinde konuştu.