Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri

TuttoMercatoWeb'e konuşan Lucescu, "Evde kalıyorum, gazete okuyorum, eşyalarımı topluyorum. Riyad'da bulunan oğlum Razvan ile konuşuyorum. Ama evde kalınca insan delirme noktasına kadar geliyor" dedi.

"HAREKET HALİNDE OLANLAR İÇİN EVDE KALMAK ZOR"

"Bu koronavirüsten sonra hepimiz psikiyatriye gideceğiz (Gülüyor). İnsanlar evde olmaya alışkın değiller. Özellikle spor yapanlar. Ve ben sadece sporcular için değil, tüm insanlar için söylüyorum bunu."

"Üst düzey oyuncular evde her şeye sahiptirler. Antrenmanlarına kalmalı ve sürekli hareket etmeliler. Her zaman... Maçlar başladığında oyuncular diyet veya başka bir şey yapmak zorunda kalacaklar. Fiziksel olarak hazır olmaları da gerekecek."

MAAŞLARIN DÜŞÜRÜLMESİ BİR ÇÖZÜM MÜ?

"Bunu yapmak zorundalar. Yoksa bu durumda herkes kaybeder. Futboldaki en utanç verici şey başarısızlıktır. Eğer futbolcular kulüplerini seviyorsa ve onları kurtarmak istiyorsa bunları yapmak zorundalar. Bu kaçınılmaz. Bugün vazgeçerek yarını kurtarabilirler."

BEŞİKTAŞ'A GİDECEK MİSİN?

"Bunu Haziran ayından sonra göreceğiz."

(AJANSSPOR)