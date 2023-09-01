Mircea Lucescu'dan maç sonunda Aboubakar'a sert sözler! 'Eğitim seviyesi bunu gösteriyor!'

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanşında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak elenen Dinamo Kiev'in teknik direktör Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın tecrübeli ve iyi bir takım olduğunu belirterek, "Beşiktaş bugün bize daha çok gol atabilirdi." diye konuştu.

Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lucescu, Beşiktaş'ın golüne kadar karşılaşmanın dengeli geçtiğini belirtti.

"BEŞİKTAŞ DAHA ÇOK GOL ATABİLİRDİ"

Golün ardından Beşiktaş'ın çok etkili ataklar ortaya koyduğunu belirten Lucescu, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var ve çok iyi bir takım. Biz genç oyunculardan kurulu bir takımız. Soyunma odasında da oyuncularıma bunu söyledim. Defansta çok hatalar yaptık, Beşiktaş bugün bize daha çok gol atabilirdi. Beşiktaş tecrübeli ve iyi oyuncularıyla bu avantajı sağladı."

"ABOUBAKAR EĞİTİMİNE GÖRE DAVRANDI"

Aboubakar'ın golün ardından Dinamo Kiev kulübesinin önüne gelerek sevinmesi hakkında da konuşan Lucescu, "Aboubakar'ın bu hareketi neden yaptığını bilmiyorum. Bence eğitimine göre davrandı diyebilirim. Neden yaptı bunu anlayamadım." ifadelerini kullandı.

"STADA KATKI YAPMAK İÇİN 2 YILLIK KONTRATIMI BIRAKTIM"

Beşiktaş Stadı'na yeniden gelmesiyle ilgili de konuşan Lucescu, şöyle devam etti:

"Ben bu atmosferi çok seviyorum. Ben buradaki stadın yapımına katkı sağlamak için 2 yıllık kontratımı bıraktım. Bu nedenle burayı evim gibi görüyorum."

"İLGİNÇ BİR LİG OLACAK"

Son olarak Beşiktaş'ın Avrupa'daki şansı hakkındaki görüşleri sorulan Lucescu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Diğer takımları çok bilmiyorum. Beşiktaş iyi yatırım yaptı, çok para harcadı. Biz seyircisiz oynuyoruz ve futbol anlamında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularla mücadele ederek Ukrayna futbolunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Beşiktaş iyi oyuncular aldı. İlginç bir lig olacak, neler olacağını göreceğiz."

