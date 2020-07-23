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Mircea Lucescu Dinamo Kiev'e imzayı attı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.07.2020 17:30 | Son Güncelleme

Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu göreve getirdi.

Mircea Lucescu Dinamo Kiev'e imzayı attı!

Dinamo Kiev, Mircea Lucescu'nun yeni teknik direktörleri olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Lucescu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 2 yıllık sözleşmenin ardından her iki tarafın da isteği olursa sözleşme 1 yıl daha uzatılacak." denildi.

Lucescu, Dinamo Kiev'den gelen teklifi kabul etmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle, Ukrayna'yı çok özlemiştim. Bu ülkeye geri dönmek istedim. Burada çok başarılı sonuçlar elde ettim. Taraftarlar ile çok iyi ilişkilerim vardı. Başarı geleneği olan bu kulübe geldiğim için mutluyum. Dinamo Kiev'de çok yetenekli oyuncular var. Çalışmalarımdan mutlu olacaklarına inanıyorum. Dinamo Kiev'e olması gereken başarılı sonuçları aldıracağımıza inanıyorum. Başkan Igor Surkis'e bana güven duyduğu için teşekkür ediyorum."

"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ!"

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis ise şu açıklamaları yaptı:

"Mircea Lucescu, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biridir. Umarım, Dinamo Kiev'e sahip olduğu kazanma geleneğini geri kazandırır ve birçok kupayı müzemize getirir. Taraftarlar, Mircea'yı burada elde edeceği sonuçlara göre değerlendirsinler. Ona ve kulübümüze bol şans diliyorum. Mircea'ya burada görev yaptığı süre boyunca yardımcı olacağım."

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