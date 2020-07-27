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  4. Mircea Lucescu, Dinamo Kiev ile anlaştı... 4 gün sonra istifa etti

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev ile anlaştı... 4 gün sonra istifa etti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.07.2020 16:33 | Son Güncelleme

Ukrayna Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü Mircea Lucescu görevinden ayrıldı.

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev ile anlaştı... 4 gün sonra istifa etti

Ukrayna Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevine getirilen Mircea Lucescu, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Rumen medyasında yer alan haberlere göre; 4 gün önce Dinamo Kiev teknik direktörlük görevine getirilen Lucescu görevinden ayrıldı. Rumen teknik adamın görevinden ayrılmasının sebebi ise Dinamo Kiev taraftar grubu Ultras'ın ona karşı olduğu tavrı nedeniyle görevini bıraktığını açıkladı.


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