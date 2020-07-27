Mircea Lucescu, Dinamo Kiev ile anlaştı... 4 gün sonra istifa etti

Ukrayna Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevine getirilen Mircea Lucescu, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Rumen medyasında yer alan haberlere göre; 4 gün önce Dinamo Kiev teknik direktörlük görevine getirilen Lucescu görevinden ayrıldı. Rumen teknik adamın görevinden ayrılmasının sebebi ise Dinamo Kiev taraftar grubu Ultras'ın ona karşı olduğu tavrı nedeniyle görevini bıraktığını açıkladı.
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