Mircea Lucescu, Galatasaray'ı neden reddettiğini açıkladı

Mircea Lucescu, Türk spor kamuoyunun en çok tartıştığı isimlerden bir tanesi... Milli Takımın aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle sıklıkla eleştirilen Rumen çalıştırıcı geçen sene Galatasaray’dan bir teklif almıştı.

O dönem Igor Tudor’la çalkantılı bir dönemden geçen Dursun Özbek yönetimi, deneyimli teknik adamı genel direktör olarak göreve getirmeyi düşünüyordu.

"ÖNCE GENEL DİREKTÖR, SONRA TEKNİK DİREKTÖR OLMAMI İSTEDİLER"

Peki Lucescu, Galatasaray'ın teklifini neden reddetti? Gerisini Lucescu’nun ağzından dinleyelim:

“Türk Milli Takımı ile imzalamadan önce Bükreş’te Galatasaray kulübü yetkilileri bana bir ziyarette bulundu. İlk başta beni genel direktör olarak istiyorlardı. Ancak sonra teknik direktör olmamı istediler. Teklifi geri çevirdim. Bir teknik adam böyle bir ortamda nasıl çalışabilir? İmkansız.”

GALATASARAY DA AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Kulübü o dönem konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Kulübümüz tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu’ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek görevi kabul etti. Sayın Lucescu’ya Milli Takım’da başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız." (Ajansspor)

