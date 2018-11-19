Mircea Lucescu: Gitmem istenirse giderim

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında geleceğiyle ilgili net konuştu.

İşte Mircea Lucescu'nun açıklamaları...

"Çalışmaya devam edeceğiz. Başka bir şey söz konusu değil. Türkiye Ligi'nde yeni arkadaşlar çıkarsa onları da davet edeceğiz. Türkiye ve yurt dışındaki maçların tamamını izliyoruz. Yine deklare ediyorum. Biz bu genç ekibi Mart ayında kurduk. 6-7 aydır beraber oynuyoruz. Uluslar Ligi'nde çok zor bir gruptaydık. Rusya ve İsveç 3 yıldır aynı antrenör ve oyuncularla devam ediyor.

"ARTIK KENDİ TAKIMLARINDA OYNAMIYORLAR"

Her şeye rağmen bu 4 maçta oyuna hükmeden bizdik. Konsantrasyon kaybından goller yedik. Milli takıma gelen gençler, sevdikleri için buraya geliyorlar. Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Selçuk, Volkan Şen, Arda, Burak, Hakan Balta çok iyi oyuncular vardı ama kendi takımlarında oynamıyorlar artık. Arda ve Burak kendi takımlarında oynayamıyorlardı. Çözüm bulmak zorundaydım.

"ÜST SEVİYEDE BİR TAKIM İÇİN ZAMAN LAZIM"

Yeniden rekabet için üst seviyede bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Bunun için de zaman lazım. Ukrayna gibi bir takımla oynayacağız. Ukrayna'da Shakhar Donetsk'ten gelen 8 tane oyuncusu vardı. Sadece ileri üçlüsü değil. Diğer 8 oyuncu, 18-19 yaşlarından beri Ukrayna Milli takım alt yapısından yukarılara kadar çıktı. Bu şekilde yapmak lazım. Bu işi bir yere getirmek zaman isteyen bir şey. Şimdi çalışmaya devam edeceğiz.