SPOR

Mircea Lucescu, Sion Kulübü ile anlaştı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.12.2019 11:12 | Son Güncelleme

Sion Başkanı Christian Constantin, teknik direktör Mircea Lucescu ile anlaştıklarını açıkladı. İsviçre ekibinde imzalar 2 Ocak'ta atılacak.

Mircea Lucescu, Sion Kulübü ile anlaştı

Mircea Lucescu, İsviçre'nin Sion Kulübü ile anlaştı. Yeni görevine başlayamaya hazırlanan Lucescu, 2 Ocak'ta Sion'a resmen imza atacak. Sion Başkanı Christian Constantin, teknik direktör Mircea Lucescu ile anlaştıklarını açıkladı. Rumen basınından Sport Pro TV'nin haberine Sion'un yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu.

Sion Başkanı Christian Constantin, "Mircea Lucescu İsviçre'ye gelecek. 2 Ocak'tan itibaren bizimle birlikte olacak" açıklamasında bulundu.

"ÇOK İYİ ARKADAŞLAR, İYİ BİR TAKIM KURACAKLARINDAN EMİNİM"

Sion'un eski oyuncusu Herea, "Lucescu ve Constantin'in iyi arkadaş olduğunu biliyorum ve birlikte iyi bir takım kuracaklarını düşünüyorum" yorumunda bulundu. Sion, İsviçre Ligi'nde 10 puanla 7. sırada yer alıyor. 74 yaşındaki Mircea Lucescu son dönemde Rapid Wien ve Santos ile anılıyordu. Türkiye A Milli Takımı'ndan bu yana boşta olan Lucescu, Ocak ayında Sion'da göreve başlayacak.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Santos iddiaları hakkında GSP'ye açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, "Santos'un teklifi ciddi ve somut. Henüz bir karar vermedim. Yeni yıldan sonra karar vereceğim çünkü başka ilginç teklifler de aldım" demişti. Haberde Lucescu'nun eşinin uzak mesafe nedeniyle bu teklife karşı çıkabileceği belirtilmişti.

(FUTBOLA ARENA)

Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!
Hakemler boykota hazırlanıyor!Hakemler boykota hazırlanıyor!
İmzayı attı! İşte Mandzukic'in yeni takımı...İmzayı attı! İşte Mandzukic'in yeni takımı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mircea lucescu Christian Constantin sion İsviçre

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Dünyaca ünlü yıldızdan transfer mesajı: Beni alın

Dünyaca ünlü yıldızdan transfer mesajı: Beni alın

Serdar Aziz'e Rusya'dan 2 talip birden!

Serdar Aziz'e Rusya'dan 2 talip birden!

Hakemler boykota hazırlanıyor!

Hakemler boykota hazırlanıyor!

Galatasaray'dan devre arası kampı için sürpriz karar!

Galatasaray'dan devre arası kampı için sürpriz karar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyanın en büyüğü Liverpool!

Dünyanın en büyüğü Liverpool!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Adı kulübe verildi

Adı kulübe verildi

G.Saray F.Bahçe'yi geride bıraktı

G.Saray F.Bahçe'yi geride bıraktı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
fatih Terim' den kurtulsaydık cim boma gelseydi bu adam..
bakalım hangi takımda ölecek? ben oyumu shacktar dan yana kullanıyorum..
bizim ziraat bankası memurları gibi emekli olmaya niyeti yok.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mircea Lucescu, Sion Kulübü ile anlaştı

Lucescu'nun yeni takımı belli oldu

Şota, Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi

Şote Özbekistan'da yılın antrenörü seçildi

Yunanistan'da hakemler boykota hazırlanıyor

Hakemler boykota hazırlanıyor!

Mario Mandzukic resmen Al Duhail'de

İmzayı attı! İşte Mandzukic'in yeni takımı...

ÖZET | Liverpool - Flamengo maç sonucu: 1-0

Dünyanın en büyüğü Liverpool!

ÖZET | Monterrey 4-3 Al-Hilal maç sonucu!

Gomis attı ama Al-Hilal'e yetmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.