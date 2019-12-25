Mircea Lucescu, Sion Kulübü ile anlaştı

Mircea Lucescu, İsviçre'nin Sion Kulübü ile anlaştı. Yeni görevine başlayamaya hazırlanan Lucescu, 2 Ocak'ta Sion'a resmen imza atacak. Sion Başkanı Christian Constantin, teknik direktör Mircea Lucescu ile anlaştıklarını açıkladı. Rumen basınından Sport Pro TV'nin haberine Sion'un yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu.

Sion Başkanı Christian Constantin, "Mircea Lucescu İsviçre'ye gelecek. 2 Ocak'tan itibaren bizimle birlikte olacak" açıklamasında bulundu.

"ÇOK İYİ ARKADAŞLAR, İYİ BİR TAKIM KURACAKLARINDAN EMİNİM"

Sion'un eski oyuncusu Herea, "Lucescu ve Constantin'in iyi arkadaş olduğunu biliyorum ve birlikte iyi bir takım kuracaklarını düşünüyorum" yorumunda bulundu. Sion, İsviçre Ligi'nde 10 puanla 7. sırada yer alıyor. 74 yaşındaki Mircea Lucescu son dönemde Rapid Wien ve Santos ile anılıyordu. Türkiye A Milli Takımı'ndan bu yana boşta olan Lucescu, Ocak ayında Sion'da göreve başlayacak.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Santos iddiaları hakkında GSP'ye açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, "Santos'un teklifi ciddi ve somut. Henüz bir karar vermedim. Yeni yıldan sonra karar vereceğim çünkü başka ilginç teklifler de aldım" demişti. Haberde Lucescu'nun eşinin uzak mesafe nedeniyle bu teklife karşı çıkabileceği belirtilmişti.

(FUTBOLA ARENA)



