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Mirsad Türkcan: Cengiz Ünder Avrupa'da devam etmek istiyor

05.06.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in geleceği hakkında menajeri Mirsad Türkcan, açıklamalarda bulundu. Türkcan, Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz Ünder'in Avrupa'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti.

Mirsad Türkcan: Cengiz Ünder Avrupa'da devam etmek istiyor

Bonservisi İtalya Serie A kulübü Roma'da bulunan Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu.

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Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı" dedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder İngiltere
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