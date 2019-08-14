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Misafirlere ikram edilmesi şart! Tadına bakan hayran kalıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bayramlarda ikram geleneği haline gelen külünçe, Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez tatlısı.

Misafirlere ikram edilmesi şart! Tadına bakan hayran kalıyor

Süt, un, yağ, yumurta, susam ve 7 çeşit baharattan yapılan külünçe, bayramlarda çayın yanında ikram ediliyor. Tatlı, tuzlu ve susamlı çeşitleriyle bölge halkının gözdesi olan bu kurabiyeye, yoğun ilgi gösteriliyor.

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Kadınlar tarafından evde de yapılabilen yöresel lezzet, mahalle fırınlarında pişiriliyor. Bayramlar dışında da oldukça fazla tüketilen ve vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan külünçe, Türkiye'nin pek çok yerine de gönderiliyor.

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Külünçe siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, sıcak havaya rağmen tesislerde yoğun mesai harcıyor. Külünçe ustası Ahmet Kıyak, yaptığı açıklamada bayramda külünçe siparişlerine yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Kıyak, herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini belirterek, "Külünçe, Şanlıurfa'ya ait bir lezzet. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda çok tüketiliyor. Külünçeyi misafirliğe gelenlere çayın yanında ikram ediyorlar. Çayın yanında güzel oluyor" dedi.

Ev külünçesi yaptıklarını anlatan Ahmet Kıyak, şöyle devam etti:

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"Bizim yaptığımız külünçe diğerlerinden farklıdır. Biz ev külünçesi yapıyoruz. Yaptığımız normal pastahanelerde yapılan külünçeler gibi değil."

"İstanbul'a kadar götüren oluyor. İsteyenlere kargo ile de gönderiyoruz. Bayramda talep çok oluyor. Bu külünçeyi herkes tatsın, lezzeti başkadır."

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Halil Yıldız da yıllar önce Suruç'ta dini bayramlardan önce evlerde külünçe yapma telaşı yaşandığını fakat şimdilerde bunun bittiğini dile getirerek, "Külünçe ilçemizde bayramların olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alıyor. Her bayram alıp eve gelen misafirlere çayın yanında ikram ederiz. Diğer tatlılara göre daha hafiftir. Bu yüzden yöre halkı daha çok tercih ediyor" diye konuştu.


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