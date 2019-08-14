Misafirlere ikram edilmesi şart! Tadına bakan hayran kalıyor

Süt, un, yağ, yumurta, susam ve 7 çeşit baharattan yapılan külünçe, bayramlarda çayın yanında ikram ediliyor. Tatlı, tuzlu ve susamlı çeşitleriyle bölge halkının gözdesi olan bu kurabiyeye, yoğun ilgi gösteriliyor.

Kadınlar tarafından evde de yapılabilen yöresel lezzet, mahalle fırınlarında pişiriliyor. Bayramlar dışında da oldukça fazla tüketilen ve vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan külünçe, Türkiye'nin pek çok yerine de gönderiliyor.

Külünçe siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, sıcak havaya rağmen tesislerde yoğun mesai harcıyor. Külünçe ustası Ahmet Kıyak, yaptığı açıklamada bayramda külünçe siparişlerine yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Kıyak, herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini belirterek, "Külünçe, Şanlıurfa'ya ait bir lezzet. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda çok tüketiliyor. Külünçeyi misafirliğe gelenlere çayın yanında ikram ediyorlar. Çayın yanında güzel oluyor" dedi.

Ev külünçesi yaptıklarını anlatan Ahmet Kıyak, şöyle devam etti:

"Bizim yaptığımız külünçe diğerlerinden farklıdır. Biz ev külünçesi yapıyoruz. Yaptığımız normal pastahanelerde yapılan külünçeler gibi değil."