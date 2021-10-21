Denemeyen bin pişman! Ağız sulandıran sarmanın gömlek sarma tarifi ile misafirlerinizi etkileyin

Gömlek sarma tarifi uzun yollardan gelerek mutfağımızda kendine kocaman bir yer edinmeyi başardı. Yapım süreci biraz meşakkatli gözükse de yediğiniz anda bütün yorgunluğunuza değdiğini fark edeceksiniz. Lezzetli iç harcı ve ağız sulandıran görüntüsüyle gömlek sarma, özellikle misafirlere hazırlanan sofralarda yerini almaya hazır bir tarif olarak bekliyor. Peki, bu kadar övülen bu gömlek sarma nasıl yapılıyor? İşte, gerekli malzemelerden hazırlanış aşamasına ve püf noktalarına kadar gömlek sarmanın tarifi...

GÖMLEK SARMA TARİFİ

MALZEMELER

2 adet kuzu gömleği

200 gram ciğer (kuzu)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

1 demet dereotu

1/2 su bardağı kuş üzümü

1/2 su bardağı çam fıstığı

Tuz, karabiber, tarçın

1 su bardağı + 1/4 su bardağı su

HAZIRLANIŞI