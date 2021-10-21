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Denemeyen bin pişman! Ağız sulandıran sarmanın gömlek sarma tarifi ile misafirlerinizi etkileyin

21.10.2021 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gömlek sarma, Balkanlardan bize ulaşıp dillere destan lezzeti ile hepimizin gönlünü kazanmayı başardı. Özellikle ciğeri ve Osmanlı mutfağında da sıklıkla kullanılan kuş üzümü ile dolmalık fıstık birleşimini sevenler için eşsiz bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. İşte bildiğiniz sarma ve ciğer çeşitlerinin pabucunu dama attırmaya aday gömlek sarma tarifi...

Denemeyen bin pişman! Ağız sulandıran sarmanın gömlek sarma tarifi ile misafirlerinizi etkileyin

Gömlek sarma tarifi uzun yollardan gelerek mutfağımızda kendine kocaman bir yer edinmeyi başardı. Yapım süreci biraz meşakkatli gözükse de yediğiniz anda bütün yorgunluğunuza değdiğini fark edeceksiniz. Lezzetli iç harcı ve ağız sulandıran görüntüsüyle gömlek sarma, özellikle misafirlere hazırlanan sofralarda yerini almaya hazır bir tarif olarak bekliyor. Peki, bu kadar övülen bu gömlek sarma nasıl yapılıyor? İşte, gerekli malzemelerden hazırlanış aşamasına ve püf noktalarına kadar gömlek sarmanın tarifi...

GÖMLEK SARMA TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet kuzu gömleği

  • 200 gram ciğer (kuzu)

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 adet kuru soğan

  • 1 su bardağı pirinç

  • 1 demet dereotu

  • 1/2 su bardağı kuş üzümü

  • 1/2 su bardağı çam fıstığı

  • Tuz, karabiber, tarçın

  • 1 su bardağı + 1/4 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

  • Ciğeri kuşbaşı olacak şekilde doğramakla başlayın.

  • Bir yandan önceden ısıttığınız tavaya iki kaşık tereyağını ekleyin.

  • Soğanları küp küp doğrayın ve ısıtıp tereyağını eklediğiniz tavaya alarak kavurmaya başlayın.

  • Ciğerleri de tavaya ekleyip hepsini birlikte kavurmaya devam edin.

  • Daha sonra çam fıstığı, kuş üzümü ve pirinci de ekleyerek biraz daha kavurun.

  • Tuz, karabiber ve tarçınla tatlandırın.

  • Sonrasında suyunu da ilave edin.

  • Bu aşamanın ardından tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişirmeye başlayın.

  • Bir yandan da dereotunu ince ince kıymaya başlayın.

  • İnce kıyılmış dereotunu pişirmiş olduğunuz pilava ekleyin ve bir güzel karıştırıp demlenmesi için bırakın.

  • Kuzu gömleğini küçük bir kaseye açın.

  • Daha sonra hazırlamış olduğunuz iç pilavı yerleştirin.

  • Gömleği bohça şeklinde dörde katlayarak tepsiye dizin.

  • Gömleğin katlanan kısmının tepsiye gelecek şekilde olmasına dikkat edin.

  • Önceden ısıtmış olduğunuz 200 derece fırında üzeri kızarana kadar 15 dakika pişirin.

  • Tadına doyamayacağınız gömlek sarmanız hazır!
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