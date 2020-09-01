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Misafirlerinizin hayran kalacağı pirinçli yeşil domates yemeği tarifi!

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Eski bir anne lezzeti olan pirinçli yeşil domates yemeği, yazın sıcağını atmanıza yardımcı olurken ağzınızın tadını da yerine getirir. Ekşi tadı ile damağınızı şenlendiren lezzet, Akdeniz ülkelerinin havasını evinizde estirir. Mis kokulu yaz yemeği olan pirinçli yeşil domates ile misafirlerinizi heyecanlandırmaya hazır mısınız?

Misafirlerinizin hayran kalacağı pirinçli yeşil domates yemeği tarifi!

Kızarmadan toplanan yeşil ve sert domateslerin pirinçle buluşması ile ortaya ekşi bir lezzet çıkar. Ekşi sevenlerin tadına doyamayacağı pirinçli yeşil domates yemeği, sofralarınıza renk getirir.

MUHTEŞEM LEZZETİN MALZEMELERİ

4 kişilik bir pirinçli yeşil domates yemeğini yapması pratik, yemesi olay! Yemeğin malzemeleri şöyle:

  • 7 adet sert ve yeşil domates,

  • 1 adet büyük boy kuru soğan,

  • 3 dolu yemek kaşığı pilavlık pirinç ya da bulgur,

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı,

  • Yarım yemek kaşığı domates salçası,

  • 1 adet limon suyu,

  • 1 çay kaşığı tuz,

  • Yarım su bardağı sıcak su,

  • Üzerini süslemek için 7 dal maydanoz.

BÜYÜLEYİCİ KOKUSUYLA DOMATES YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

  • Tüm malzemeleri yıkayarak yemek hazırlığına başlayabilirsiniz.

  • Domateslerin kabuğunu soyup küçük parçalar halinde kesebilirsiniz.

  • Doğradığınız domatesleri çukur bir kaseye alıp üzerine tuz ekledikten sonra karıştırabilirsiniz.

  • Sıra geldi kuru soğana! Küp küp doğradığınız kuru soğanı zeytinyağı da ekledikten sonra tencereye koyabilirsiniz.

  • Hafif renk alana kadar kavurduğunuz soğanların üzerine domates salçasını ekleyip kavurmaya devam edebilirsiniz.

  • Küçük küpler halinde doğradığınız domatesleri orta ateşte yumuşayana kadar pişirebilirsiniz. İşlemin yaklaşık 10 dakika kadar sürmesi yeterli olur.

  • Pilavlık bulguru iyi bir şekilde yıkayıp suyunu süzmeyi unutmayın!

  • Bulgur ya da pirinci domateslerin üzerine ekledikten sonra limon suyu ile sıcak suyu da ilave edebilirsiniz.

  • Tüm malzemeyi sadece bir kere karıştırıp tencerenin kapağını sıkı sıkı kapatın!

  • Orta ateşte yemek suyunu çekene ve bulgur da iyice pişene kadar yaklaşık 10 ya da 12 dakika kadar bekleyebilirsiniz.

  • Piştikten sonra damak tadınıza göre pul biber, tuz ve çeşitli baharatlar ekleyebilirsiniz.

  • Sıcak ya da soğuk servis edebileceğiniz tarif, sevdiklerinizi çok mutlu eder!

    • BASİT AMA PÜF NOKTALARA DİKKAT!

    Yapması oldukça kolay olan tarifin püf noktalarını uyguladığınızda "Yeme de yanında yat!" durumu söz konusu olur. Domateslerin ezilmemesi ve bütün bütün kalması için yemeği çok az karıştırarak pişirebilirsiniz. Yemeği bol ekşili tercih ederseniz, limon suyu yerine tuz ekleyebilirsiniz. Böylece, büyüleyici lezzeti daha çok ortaya çıkar.

    Limon tuzunda kararlıysanız, bir çay bardağına iki parmağı geçmeyecek kadar su koyup, bir çay kaşığı limon tuzunu suda erittikten sonra yemeğe ilave edebilirsiniz. Pirinçli yeşil domates yemeğini dilerseniz sıcak yemeklerin yanında dilerseniz de ana yemek olarak servis edebilir ve yaz sofralarınızı hem bu lezzet ile süsleyebilir hem de kendinizi ferahlatabilirsiniz.

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