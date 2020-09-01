Misafirlerinizin hayran kalacağı pirinçli yeşil domates yemeği tarifi!

3 dolu yemek kaşığı pilavlık pirinç ya da bulgur,

4 kişilik bir pirinçli yeşil domates yemeğini yapması pratik, yemesi olay! Yemeğin malzemeleri şöyle:

Kızarmadan toplanan yeşil ve sert domateslerin pirinçle buluşması ile ortaya ekşi bir lezzet çıkar. Ekşi sevenlerin tadına doyamayacağı pirinçli yeşil domates yemeği, sofralarınıza renk getirir.

Küçük küpler halinde doğradığınız domatesleri orta ateşte yumuşayana kadar pişirebilirsiniz. İşlemin yaklaşık 10 dakika kadar sürmesi yeterli olur.

Pilavlık bulguru iyi bir şekilde yıkayıp suyunu süzmeyi unutmayın!

Bulgur ya da pirinci domateslerin üzerine ekledikten sonra limon suyu ile sıcak suyu da ilave edebilirsiniz.

Tüm malzemeyi sadece bir kere karıştırıp tencerenin kapağını sıkı sıkı kapatın!

Orta ateşte yemek suyunu çekene ve bulgur da iyice pişene kadar yaklaşık 10 ya da 12 dakika kadar bekleyebilirsiniz.

Piştikten sonra damak tadınıza göre pul biber, tuz ve çeşitli baharatlar ekleyebilirsiniz.

Sıcak ya da soğuk servis edebileceğiniz tarif, sevdiklerinizi çok mutlu eder!

BASİT AMA PÜF NOKTALARA DİKKAT!

Yapması oldukça kolay olan tarifin püf noktalarını uyguladığınızda "Yeme de yanında yat!" durumu söz konusu olur. Domateslerin ezilmemesi ve bütün bütün kalması için yemeği çok az karıştırarak pişirebilirsiniz. Yemeği bol ekşili tercih ederseniz, limon suyu yerine tuz ekleyebilirsiniz. Böylece, büyüleyici lezzeti daha çok ortaya çıkar.

Limon tuzunda kararlıysanız, bir çay bardağına iki parmağı geçmeyecek kadar su koyup, bir çay kaşığı limon tuzunu suda erittikten sonra yemeğe ilave edebilirsiniz. Pirinçli yeşil domates yemeğini dilerseniz sıcak yemeklerin yanında dilerseniz de ana yemek olarak servis edebilir ve yaz sofralarınızı hem bu lezzet ile süsleyebilir hem de kendinizi ferahlatabilirsiniz.

