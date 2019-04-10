Misafirliğe gittiği evde tacize uğradı! Korkunç olayda karar çıktı

Olay, 26 Mayıs 2017'de, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Şanlıurfa'da oturan Kadriye Basmacı, şiddet gördüğü eşini terk ederek, Antalya'ya geldi. Basmacı, iddiaya göre, misafir olduğu evdeki Kadir Nevruz'un tacizine uğradı. Bunun üzerine Basmacı, Nevruz'u bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Basmacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında ifade veren tutuklu sanık Kadriye Basmacı, eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla Şanlıurfa'dan Antalya'ya geldiğini, kimseyi tanımadığı için terminalde tanıştığı Fatma Çiftçi'den yardım istediğini ve kadın sığınma evini sorduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Fatma Çiftçi'nin karakola haber verme isteğini, ailemin bana ulaşmasından korktuğum için geri çevirdim. Çiftçi, beni evine götürdü. Evde dedesi Kadir Nevruz ve kuzeni vardı. Akşam yemek yediğimiz sırada maktul, masanın altından ayağıyla tacizde bulundu. Korktuğum için kimseye söyleyemedim. Gece odama gelen Nevruz, beni bıçak tehdidiyle taciz ettiği için öldürdüm."
Tanık olarak dinlenen Fatma Çiftçi ise sanığı zor durumda olduğu için evlerinde misafir ettiklerini, dedelerinin sanığa tacizde bulunduğuna şahit olmadıklarını öne sürdü. Sesler üzerine sabah odaya gittiklerinde, sanığın elinde bıçak olduğunu ve dedelerini öldürülmüş bulduklarını kaydeden Çiftçi, "Sanığa dönerek, 'Biz sana ne yaptık?' dedim. Sanık da tepkim üzerine 'O da kurtulsun, ben de' dedi" diye konuştu.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Kadriye Basmacı, şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan Kadriye Basmacı, hakkında verilecek kararı mahkemenin takdirine bıraktığını söyledi.
Mahkeme heyeti, Kadriye Basmacı'yı 'kasten insan öldürme' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına ardından takdir indiriminde bulunarak, 25 yıl hapse mahkum etti.
DHA
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